Es reprenen les visites escolars a l'Ajuntament de Manresa

L', a través de la regidoria d'Ensenyament i Universitats, ha reprès lesde grups d'alumnes de primària a l'principal. Es tracta d'una iniciativa que ja se celebrava fins a l'any 2020 però que va deixar de fer-se amb l'arribada de la. Ara, amb l'arrencada del 2023, s'ha recuperat, amb l'objectiu deper tal que el vegin com una institució propera i responsable dels afers col·lectius, tot posant èmfasi en el seu caràcter democràtic.Les visites escolars han començat aquest dimarts amb dos grups d'alumnes de primària de l'. L'activitat, conduïda per monitors, consisteix en un recorregut per les instal·lacions de l'Ajuntament, amb explicacions sobre el funcionament intern del consistori, la seva història i posant èmfasi en la funció representativa de la ciutadania.La visita guiada, d'una hora i quart de durada, comença al mig de la, on es divulga la història de la plaça i de l'edifici consistorial municipal, alhora que es repassa el significat d'elements com l'escut municipal. Seguidament, continua al porxo de l'Ajuntament i al pati interior, on s'explica el funcionament intern municipal i les diferents àrees i serveis del consistori.Posteriorment, el grup accedeix a la, a lai al, seu de la democràcia municipal i que acull els actes de més solemnitat. Al Saló de Sessions, l'alumnat ha estat rebut per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha explicat el funcionament dels plens municipals i ha respost les preguntes sobre la ciutat que li han adreçat els infants.L'activitat s'adreça preferentment als cursos de tercer i quart d'educació primària, però pot adaptar-se a altres nivells educatius. Els objectius són apropar la institució municipal a l'alumnat per tal que la vegin com unadels afers de la col·lectivitat, així com un espai on es pot generar un marc de solidaritat i comprensió davant dels problemes i necessitats de la comunitat més propera.La iniciativa tracta també de facilitar que els alumnes coneguin de primera mà quins serveis s'ofereixen des de l'Ajuntament i com funciona internament, tot posant especial èmfasi en el seu. A més, l'activitat és una via més per afavorir la participació ciutadana, en aquest cas dels sectors més joves.L'activitat es farà setmanalment i continuarà dimarts vinent, 17 de gener, amb la visita d'alumnes de l'