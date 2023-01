La Innocentada torna al format i al lloc «de sempre» amb un «Romeu i Julieta» a la manresana

Trames i subtrames paral·leles amb un final comú

El 2022 va ser, en molts aspectes, l'any de tornada a la normalitat per excel·lència. També ho havia de ser per la, però una decisió d'última hora va acabar comportant que la 65a edició de laper excel·lència no se celebrés al-el "de sempre"- i s'hagués de traslladar a la sala gran del. Un aspecte sense més transcendència si no fos que el canvi d'ubicació va comportar una reducció obligada del nombre de funcions: de les sis que s'havien d'oferir (al llarg de dos caps de setmana), van acabar-se'n fent tres, un fet que va provocar, irremeiablement, que molta gent no pogués assistir-hi per incompatibilitat calanderística.No és estrany, doncs, que a deu dies d'estrenar, l'al capdavant de la, tingui un plus de nervis afegit: els típics de qualsevol debut però també aquells que apareixen quandesprés de molt temps i ho fas per partida sèxtupla. ¿S'animarà, la gent, a venir?, ¿S'omplirà, la platea? ¿Quedaran moltes localitats per vendre? Aquesta és la pregunta que es fan els membres de la, que esperen que els "" de les entrades i la "" de l'obra serveixin d'al·licient per als més indecisos."Estic segur que la gent se sorprendrà del que veurà, i que passarà una molt bona estona", vaticina, que per tercer any consecutiu s'ha encarregat d'idear i escriure l'obra juntament amb el dramaturg. "A diferència de les dues que la precedeixen, aquesta Innocentada l'hem escrit a quatre mans: hi ha escenes que les ha fet l'Agustí i d'altres que són meves", explica Claret, que continua: "el resultat de tot plegat és una farsa boja, amb tocs dei amb personatges volgudamentque són els que aporten la marca manresana" tand'aquest format teatral creat l'any 1957 perI de què va l'obra d'enguany? Sota el títol, la 66a Innocentada "seria com", somriu el guionista. L'argument central de la història, doncs, gira al voltant de-de Manresa, és clar!- que provenen d'unesa qui no farà gens de gràcia el romanç. Ella, l'Eli, filla d'un matrimoni humil i treballador, és unai la primera de la seva saga familiar que aconsegueix anar a la universitat. Ell, en Pep, pertany a una conegudaque encapçala un constructor que està posat en molts embolics."Es tracta d'un muntatge on hi haque acaben desembocant a un final comú", avança Claret, mentre afegeix que tot i que l'eix central és l'idil·li entre en Pep i l'Eli, "", sinó que més aviat "és coral".Referent a lesa la ciutat tan idiosincràtiques de la farsa, n'hi haurà "per donar i per vendre". Fins i tot, i pel que fa als personatges, "estic segur que el públic identificaràque ho saben tot i que sembla que sense ells la ciutat no pugui avançar, però que resulta que l'únic que fan en realitat és posar pals a les rodes", explica Claret.En aquest sentit,, director de la Innocentada per sisè any consecutiu, afegeix que són precisament aquest tipus de personatges "els que hem estripat més" a nivell interpretatiu: "Hem mirat de recuperar eli laper oferir un espectacle", diu, alhora que destaca la cinematografia del guió, "que compta amb", la majoria dels quals interiors. "Hi hai la ciutat de Manresa és el decorat que ho engloba tot", exposa Claret.Totes aquelles persones assídues de la Innocentada sabran que, any rere any, elsque l'hi donen vida acostumen a ser pràcticament els mateixos: gent vinculada alde la ciutat i amant delque troben en aquest muntatge un espai on desplegar una de les seves aficions per excel·lència. El que passa és, però, que els anys passen per a tothom, i els que van començar a implicar-se en la farsa quan eren joves, ara ja no ho són tant. I hi ha personatges que, per edat, no tindria sentit que fessin.Davant d'això i amb la ferma voluntat de seguir mantenint viva aquesta tradició manresana, des de la comissió organitzativa es va decidir anar a la recerca deque tinguessin ganes d'involucrar-se al projecte. "Hem aprofitat lesque hi ha a Manresa per buscar gent", expliquen, tot posant de manifest que "la Innocentada és un bonperquè tots aquests joves es foguegin i puguin fer coses amb confiança al costat de gent que ja fa temps que està vinculada al mon del teatre amateur".Aquest any, doncs, delsque donaran vida a l'obra, n'hi haurà dos de nous, molt joves i amb papers principals. Es tracta d'(que farà d'Eli) i de(en el paper de Pep). "Estic súper content de formar part de la Innocentada", celebra Llussà, que confessa que "no fa gaire temps que sé que existeix -uns cinc anys, potser- i no havia tingut oportunitat de veure'n cap: qui m'havia de dir que la primera relació que hi tindria seriai no com a públic!". Per part seva, Serra explica que "em sento immensament afortunada d'estar dintre d'aquest projecte tan bonic"; un projecte que, assegura, va "molt més enllà" d'una mera obra de teatre: "som, com una família, i lesque hem creat són precioses".Tot i la seva recentíssima maternitat,ha repetit com ade la Innocentada. Aquest any la sàtira comptarà amb, que s'intercalaran en el transcurs de la trama i que ajudaran a donar. Totes elles, seguint la tònica dels anys anteriors, seran d'estils diferents. "N'hi ha una de més clàssica, tipus vals, que ha creat el; una altra de molt divertida i amb el jazz com a protagonista que ha estat obra de la, i de les tres restants -totes ideades per mi-, una és de dansa contemporània, una altra remet al to festiu dels anys 80, i la darrera, que és espectacular, segur que agradarà molt, sobretot, als amants de la sèrie Smash", avança la ballarina.Com sempre, qui s'encarregarà de portar les coreografies a escena seran els membres de l'de l'. En aquesta ocasió, el cos de dansa estarà format per, "tot i que hi haurà un número en què serem 12, perquè hi haurà un actor -que a més és un dansaire fantàstic- que s'afegirà a nosaltres", rebla Guitart.Tot i que "ens encanta fer volar coloms, hem de ser realistes", manifesta, membre de la comissió de la Innocentada. "Si bé hagués estat brutal poder tenir unamolt més explícita i elaborada, elssón els que són i ens hem d'adaptar al que tenim", apunta, mentre posa en valor la "fantàstica feina" que han feta nivell de; un disseny i un decorat "" que se servirà de la il·luminació i d'unes grades mòbils "per jugar amb les alçades i les profunditats".Tenint en compte les limitacions acústiques del Teatre Conservatori, "hem decidit esmerçar més recursos a la microfonia i a ladels actors i actrius que no pas a l'escenografia", exposa Claret, tot assenyalant que "".A bodes em convides s'estrenarà elvinent,, a dos quarts de nou del vespre. També oferirà funcions el(a dos quarts de nou del vespre); el(a les sis de la tarda), i elen el mateix horari.Lestenen un preu dei deper a les persones majors de 65 anys, menors de 30 i pels socis d'El Galliner i de l'Agrupació Cultural del Bages. Es poden adquirir a través d' aquest enllaç