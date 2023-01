Delegació del Govern a la Catalunya Central i Protecció Civil posen en comú la feina coordinada

Laa la Catalunya Central,, acompanyada de la responsable de l'Oficina de la delegada,, s'ha reunit aquest dimarts a la seu de la delegació a Manresa amb la directora general de Protecció civil de la Generalitat,, i la subdirectora general d'operacions de Protecció Civil de la Generalitat,, per posar en comú la feina coordinada que es fa en la prevenció i gestió d'emergències a les comarques de la Catalunya Central.En la reunió de treball, la subdirectora general Solé ha exposat quina és la tasca de la direcció general de, l'estructura i funcionament delsde la Generalitat (ALLAUCAT, INUNCAT, NEUCAT, VENTCAT, PLASEQCAT, PLASEQTA, PROCICAT, SISMICAT, Pla de Pandèmies, CAMCAT, AEROCAT), així com les funcions de la sala de coordinació operativa de Catalunya, que té dues seus, una a Barcelona (al departament d'Interior) i una altra a l'edifici CAT112 de Reus.El territori que correspon a la Delegació del Govern a la Catalunya Central comprèn les comarques del Solsonès, Osona, Moianès, Berguedà, Bages i els municipis de l'Alta Segarra que pertanyen a l'Anoia, i té característiques rellevants pel que fa a la prevenció i gestió d'emergències com és unaamb orografia molt diversa i molts nuclis de població disseminats.En el cas de la Catalunya Central, el 2022 va patir emergències rellevants com l'incendi delal juliol, el més important de l'any a tot Catalunya, i que havia estat precedit al juny amb el foc que va iniciar-se al Solsonès a Castellar de la Ribera i Lladurs.