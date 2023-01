L'Anònima destinarà més de 1.500 metres quadrats a la creació de cultura transformadora

L'Anònima encara manté elements i mobiliari del seu passat fabril. Foto: Pere Fontanals

L'ha anunciat aquest dimarts al matí que destinarà 1.530 metres quadrats del conjunt de la fàbrica dea l'activitat cultural i a la promoció de lai de lesHo ha explicat la regidora de Cultura i Festes,, en una roda de premsa que ha comptat també amb la presència del regidor del Centre Històric,, i de representants del, elde Manresa que des del 2017 ha tingut com a seu l'antic complex fabril amb el suport de. Amb l'anunci, s'ha fet públic el compromís de l'Ajuntament per cedir espais de l'Anònima a la proposta de llarg recorregut del FABA "per activar un centre de creació permanent dedicat a la cultura transformadora, la promoció de la cultura de base i l'avantguarda artística".Tal com ha exposat la regidora Crespo, en els darrers anys, la ciutat ha descobert en l'Anònima un espai que ha demostrat la sevaper acollir propostes culturals i ciutadanes de tota mena, com ara trobades, concerts, festes, exposicions, fires o rodatges. Així, habitualment, s'hi ha desenvolupat esdeveniments com el, el mateix FABA, espectacles de lao instal·lacions dels, entre altres.També, durant el període de pandèmia, en què les activitats culturals van estar molt limitades per les mesures sanitàries, l'Anònima va esdevenir, per la seva capacitat d'acollir activitats ambi combinantdiàfans, el recurs que va permetre mantenir gran part de la programació cultural de Manresa.En paral·lel, els col·lectius impulsors del FABA han anat concretant un projecte que, sobre la base del concepte dei aprofitant les potencialitats de l'espai, té l'objectiu de desenvolupar un programa de foment de la cultura transformadora.Amb aquestes premisses, es va buscar la complementarietat entre les dues funcions. Per una banda, l'Anònima com unque pugui acollir projectes culturals impulsats per l'Ajuntament de Manresa i també aquelles propostes que presenten actors culturals de la ciutat i associacions ciutadanes. I, de l'altra, l'Anònima com a seu de programes de foment de la cultura transformadora i de promoció de les indústries creatives, en un sentit ampli. Així, el projecte contempla convertir una part delen un espai de creació artística i cultural de, amb una vocació de desenvolupament cultural en termes d'indústries creatives i sota criteris cooperatius.Tal com s'ha detallat, dels, una part seran espais de gestió dedicats específicament a la cultura transformadora i altres seran espais polivalents d'ús compartit. A la planta soterrània hi haurà 289 metres quadrats dedicats a la cultura transformadora, 175 metres quadrats d'ús polivalent i 616 metres quadrats d'ús patrimonial (carboneres), mentre que a la planta baixa (nau i espais annexes) hi haurà 450 metres quadrats d'ús polivalent i compartit.La proposta del FABA dona espai a quatre grups d'usos sota la gestió del projecte de creació transformadora:(exhibició, art i creació). Una sala per a propostes de petit i mitjà format per donar espai als projectes culturals de base., creació bruta (makers, taller, instal·lacions) i exhibició. Una sala al servei de la polivalència, residències temporals, tallers i mediació artística, entre altres.net. Espai de treball per a reunions i creació davant d'ordinador.. Espai de treball per a la gestió del projecte, així com espais de trobada per a la comunitat local.En els propers mesos, un grup de treball compartit entre l'Ajuntament de Manresa i el FABA farà efectius els acords per visualitzar i incloure millores en el. De la mateixa manera, durant la celebració del pròxim festival, el mes de maig, els espais inclosos en la cessió quedaran, amb la intenció de començar progressivament l'extensió de la programació més enllà de les dates del festival, i fer-ho de forma efectiva, formal i permanent amb laL'edifici es rehabilitarà a través d'una subvenció dels fons Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència . Tal com s'ha explicat recentment, també acollirà la seu de ProManresa, la nova Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Manresa , que s'ubicarà a les antigues oficines. Es calcula que ProManresa pot tenir un potencial d'usuaris anuals de prop de 10.000 persones, la qual cosa suposarà un revulsiu import ant d'activitat en el que és un punt estratègic del, que es complementarà amb l'activitat que generin les activitats culturals i la indústria creativa.La fàbrica de l'Anònima, declarada(BCIL), es va començar a construir el 1893 en un solar del carrer Llussà i és obra de l'arquitecte modernista manresà. És un edifici industrial de planta baixa més dues plantes pis, amb tres cossos d'edificació totalment diferenciats, i amb la xemeneia, situada a l'interior del recinte, com un dels seus elements característics.En els seus orígens l'edifici va ser ocupat per la, que va destinar les naus a fàbrica tèxtil i a la producció d'electricitat amb carbó. Per problemes de liquiditat, la Companyia d'Enllumenat es va transformar el 1910 en la(CAME). La població de Manresa la va començar a anomenar "L'Anònima", nom popular que ha arribat als nostres dies.