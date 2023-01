L'Associació d'Empresaris d'Els Dolors inicia la neteja de les façanes dels seus associats

La junta de l'ha aprovat una despesa per a ladels seus associats amb la voluntat de dignificar el polígon.Aquesta entitat considera que la"és un element clau per promoció i dinamització del polígon". A tal efecte, la junta directiva ha decidit posar en marxa unde neteja que millori la imatge general del polígon.El pla es durà a terme en col·laboració d'en la neteja de façanes i s'executarà en els pròxims dies. Una vegada conclòs, s'aniran fenten totes aquelles pintades que es vagin detectant, en les façanes de les empreses associades.La junta espera que aquesta iniciativa contribueixi a millorar ladeli a fomentar "la confiança dels treballadors, clients i visitants".Amb la voluntat de mantenir el desenvolupament del polígon i la seva millora contínua, durant aquest any 2023 es preveu, molt necessària per tirar endavant projectes cooperatius i compartits com la seguretat privada, videovigilància o la Comunitat Energètica Manresa Il·lumina