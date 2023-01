Paz Padilla actuarà per primera vegada al Kursaal aquest divendres

La sala gran delacollirà aquest divendres, 13 de gener a les 8 del vespre, El humor de mi vida, l'espectacle de la popular presentadora i humorista gaditana, que pujarà per primera vegada a l'escenari del Kursaal, en una funció que té lesEl humor de mi vida és la versió teatral del llibre de Paz Padilla que porta el mateix títol, dirigida peri amb acompanyament musical de. UEs tracta d'un homenatge al seu marit -que va morir fa dos anys- i que explica la seva història d'amor i comiat.Paz va conèixer l'als catorze anys. Va compartir amb ell penes i alegries i aprenentatges. Quan va arribar el moment del comiat, va haver de decidir com afrontar-lo. Aquesta decisió va marcar la seva vida per sempre. Un camí ple de troballes, errors, penes i humor, molt humor. La vida és plena de tot això.Aquesta serà la segona vegada que Paz Padilla visita, on ja va actuar alel setembre del 2002 amb Ustedes se preguntaran cómo he llegado hasta aquí.