El Consell Comarcal va multiplicar per cinc el Servei d'Interpretació Lingüística el 2022

Idiomes més demandats

On es presta el servei?

El, prestat pelen 29 municipis de la comarca, va experimentar un creixement important l'any passat amb, una xifra que multiplica per cinc les dades de l'any 2021. El servei facilita el contacte dels professionals de serveis públics o concertats de la comarca que intervenen en l'acollida inicial deamb els seus usuaris.El servei, que és puntual coincidint amb l'arribada de la persona nouvinguda, funciona des de l'any 2016, quan va començar fent vuit traduccions. L'increment del 2022 és a causa de l'arribada de, però també per l'ampliació de l'abast del servei, que fins ara només es podia oferir a, però que els darrers mesos s'ha ampliat a altres àmbits com educació, salut, mediació, etc. La consellera de l'Àrea d'Atenció Social Especialitzada del Consell Comarcal del Bages,, explica que "el retorn que rebem per part dels professionals és molt positiu perquè és una eina que els ajuda en un moment on és important que la informació que es transmeti sigui entesa sense dificultats per les persones que són ateses".Els idiomes més demanats han estati l'. L'utilitzen professionals dels serveis públics o concertats, dels àmbits educatius, salut, serveis socials, mediació, polítiques migratòries, laboral, etc., que intervenen en l'de les persones estrangeres, sol·licitants d'asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i retornades i de les seves famílies, per tal de garantir l'accessibilitat lingüística, l'equitat d'oportunitats i la mediació, així com per tal d'afavorir la convivència intercultural i promoure la cohesió social de la comarca.El servei es presta a les dependències del Consell Comarcal però també en altres equipaments i serveis des de l'any 2016. Es poden fer, individuals o grupals, i també es poden sol·licitar traduccions escrites. Els idiomes que es tradueixen són amazic, anglès, àrab, búlgar, francès, hindú, italià, panjabi, pulaar, romanès, rus, ucraïnès, wòlof, xinès, urdú, etc. En paral·lel, aquest darrer any s'estan traduint un total de 29a quatre idiomes que es corresponen als 29 municipis de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages.Per fer ús del servei cal que les persones usuàries estiguin empadronades o visquin en algun dels municipis de l'(ABSS) del Bages.