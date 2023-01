El Documental del Mes tornarà dijous amb «Maija Isola» de Leena Kilpeläinen

Leena Kilpeläinen, direcció

El, coordinat pertornarà dijous a les 7 de la tarda a l'amb la projecció del documental Maija Isola de, un retrat fascinant de l'autora dels icònics estampats, la marca finlandesa de disseny més famosa del món.L'artista finlandesa Maija Isola va revolucionar el món del disseny tèxtil durant els anys 50 i 60 amb uns estampats florals que es convertirien en un, de Nova York a Tokio. La cineasta Leena Kilpeläinen reconstrueix la increïble vida de Maija Isola a través d'un material d'arxiu extraordinari amb. El resultat final constitueix un viatge al món intern d'una dona connectada amb la naturalesa i amb una imaginació desbordant.Leena Kilpeläinen va estudiar i es va graduar al VGIK (l') a. Ha estat directora, directora de fotografia i guionista. Com a directora de fotografia ha treballat en pel·lícules com The Children of the Big Bear (1993) i On the Edge (2002). Com a directora ha realitzat pel·lícules experimentals com Zero (2002) i Metro (2003). El seu primer documental de llarga durada va ser The Voice of Sokurov (2013). Maija Isola, Master of Color and Form és el seu segon llargmetratge documental. Membre de l'administració deldes del 2007, va ser-e presidenta del 2009 al 2010.La projecció del documental Maija Isola és