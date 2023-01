Santpedor engega una Escola de Salut adreçada a les persones de més de 60 anys

Més accions de salut comunitària per aquest 2023

La taula de treball de socialització de, integrada per la ciutadania i amb la representació de personal del CAP i l'Ajuntament, posa en marxa aquest inici d'any unaper a persones a partir de 60 anys del municipi.Es tracta d'una iniciativa sorgida fruit del diagnòstic dede, finalitzat el 2021, sobre l'estat de salut dels residents al poble i els factors que hi influeixen. A través de les taules de salut, concretament la de socialització, integrada per la pròpia ciutadania, entitats, agents del poble, CAP i Ajuntament, s'engega ara unamb l'objectiu d'augmentar la salut de la població a partir de 60 anys. L'Escola de Salut vol ser un espai on es potenciï lade les persones assistents i s'ofereixin eines i habilitats en aquest cicle vital de la vida en què es troben.Al llarg de 22 sessions que tindran lloc del 7 de febrer a l'11 de juliol, les persones participantsa través d'activitats de tot tipus, des de manualitats a històriques, musicals o d'utilitat per al dia a dia. L'Escola de Salut de Santpedor tindrà lloc cada dimarts de 16 a 17.30h a lai per a participar-hi cal inscriure's de l'11 al 27 de gener al CAP o a la Biblioteca.Des de la taula de socialització de Santpedor fa salut s'han impulsat dues iniciatives més deque comencen aquest mes de gener.Lespretenen reunir persones interessades en anar a caminar cada dilluns al matí, amb sortida a les 8 del matí des de davant del CAP Santpedor. De moment hi haurà un grup que farà caminades de 5 km i amb la perspectiva de futur de poder oferir una segona caminada simultània de 10 km. Les caminades estan inspirades en les sortides diàries que organitza elde Manresa amb l'associació de veïns. L'inici serà a partir del 16 de gener i cada mes es finalitzarà la caminada amb un piscolabis i una visita a una entitat del poble. Per participar-hi cal inscripció prèvia al CAP.El taller de laborss'encetarà el 18 de gener i el grup es trobarà cada dimecres de 10.30h a 12.30h a la Nau. Es tracta d'una teràpia molt beneficiosa i està adreçada a aquelles persones que els interessi les labors (mitja, punt de creu i ganxet) i vulguin gaudir d'una bona estona. Les inscripcions es poden fer al CAP o a la Biblioteca.