L'Espai Jove Joan Amades acull «La simplicitat com a eina comunicadora», d'Olga Castaño

L'deacollirà a partir d'aquest dimecres, 11 de gener, i fins al 6 de febrer, l'exposició La simplicitat com a eina comunicadora, de la jove artista. La mostra es podrà veure a, un espai expositiu per a diverses disciplines artístiques amb la intenció de servir de plataforma per al jovent des d'on donar-se a conèixer al públic."Com a éssers humans, davant de la simplicitat, i amb interès d'associar idees, tendim a trobar en les. Des de la pareidolia fins a l'autoimatge, tenim sempre present la nostra pròpia anatomia". Partint d'aquesta afirmació, l'autora convida a entrar a la seva obra.La mostra es limita a representar enuna sèrie de peces que juguen a fer de còmplice del contingut al receptor. S'hi podran trobar des d'imatges que evoquenfins a imatges ambManresa ofereix dos espais per exposar de forma gratuïta a joves artistes: l'Espai Jove Joan Amades i el. A més, també hi ha la possibilitat de dur a terme un taller artístic adreçat a persones joves. Per més informació o per exposar a l'Espai ExpressArt cal contactar a través del correu manresajove@ajmanresa.cat , per telèfon al 938 771 360 o per WhatsApp al 676 664 142.