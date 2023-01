El ple de Súria aprova el Pla Local de Joventut per als anys 2022-25

Eldeper als anys 2022-25 va ser aprovat en la darrera sessió ordinària del ple municipal. Aquest nou Pla dona continuïtat a l'anterior, incorporant-hi les necessitats detectades en aquests darrers temps, a partir de les dades recollides i de l'experiència de gestió durant el temps de laL'aprovació del Pla Local de Joventut va tenir 8(PSC, GIIS i aiS), 2 vots en contra (ERC) i 2 abstencions (JxS i regidor no adscrit).L'objectiu bàsic del nou Pla és definir les línies d'de l'Ajuntament en el desenvolupament decom a eina de transparència i rigor metodològic. El document també serà una carta de presentació davant les administracions supramunicipals per a la recerca de noves subvencions i recursos.En aquest sentit, el dictamen sobre el Pla Local de Joventut va ser presentat al ple municipal per laper tal de poder accedir a les subvencions de la Generalitat per a aquest tipus de programes. La urgència del dictamen va ser aprovada per 9 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i regidor no adscrit), 2 vots en contra (ERC) i 1 abstenció (JxS).Posteriorment es va aprovar unaper 8 vots a favor (PSC, GIIS i aiS) i 4 abstencions (ERC, JxS i regidor no adscrit).La darrera sessió ordinària delde Súria va tenir lloc el passat dijous 29 de desembre i es va celebrar amb l'absència d'un representant del grup municipal d'ERC.