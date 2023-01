Mig any de presó per a tres de les deu encausades per la vaga del 8‑M de 2019 a Manresa

"No acceptarem ni 6 mesos ni 1 dia"

La titular delnúmero 1 deha condemnat atres de les deuencausades per, Dia de la Dona Treballadora, de 2019i ha absolt la resta, segons la sentència que s'ha fet pública aquest dilluns. Les deu acusades s'enfrontaven a una petició total de 19 anys de presó i a multes per 23.000 euros La jutgessa ha considerat "no provat" que les acusades participessin de forma activa i protagonista aquella mateixa matinada en el tall de la carretera BV-4511, en el punt d'accés a l'empresa RMT Logistics, en terme de Santpedor, ni tampoc que causessin danys a l'edifici de la FUB ni al Mercadona de l'avinguda Universitària de Manresa aquell mateix matí , malgrat que totes elles van admetre ser-hi. Així mateix, la magistrada no considera que les acusades produïssinen les seves accions de protesta. De manera que ha absolt set de les deu encausades.Una altra cosa han estat les tres acusacions d'que la jutgessa sí que ha considerat provades a l'única empara de la declaració testifical dels agents delsque van participar en el dispositiu davant de la comissaria del Cos Nacional de Policia de la plaça Espanya de Manresa aquell mateix 8 de març al vespre, que va acabar ambi la detenció de tres de les acusades."Els agents han donat versionsrespecte de l'acció de les tres acusades" durant l'encesa de pots de fum i el llançament icontra agents, vehicles policials i la façana de la comissaria. La sentència recorda que els agentsfent els llançaments i que en van poder detenir tres, les tres acusades, "de seguida".Davant de la credibilitat atorgada als agents, la magistrada sentencia les tres acusades a 6 mesos de presó pel delicte d'atemptat, i a trenta dies de multa a raó de 6 euros diaris per unper l'impacte de pintura que va rebre un dels agents i que li va fer. Com a, les acusades hauran de pagar aquest uniforme de policia de l'agent afectat per la pintura, que puja 359,97 euros.El col·lectiu, que aplega les acusades i membres de col·lectius feministes de Manresa, ha emès un comunicat en què assegura que "no acceptarem" arran de la sentència del judici emesa aquest mateix dilluns.Hi érem totes titlla de "despropòsit absolut" el judici que es va celebrar el passat mes de setembre , amb "" sobre la participació de les acusades en els fets, més enllà dels testimonis policials que, a més, "es contradeien entre ells i contradeien les seves pròpies versions en els atestats".Hi érem totes ha recordat que més enllà d'aquestes condemnes, les deu encausades "porten 4 anys de condemna", el temps que porta obert el procés judicial, "amb unes acusacions que aquesta pròpia sentència demostra que", com a mínim, "eren".El col·lectiu assenyada que el procés busca "per combatre el patriarcat, el racisme i l’explotació", però que "són i seran la millor resposta".