Manresa inicia a l'escola Puigberenguer un projecte d'enverdiment de patis escolars

Es destina un pressupost de 50.000 euros per al 2023

Arbres per fer ombra i refrescar l'ambient, millorar la salut dels infants en netejar l'aire de contaminants, crear espais agradables i tranquils on fer classe els dies calorosos, educar els infants en la cura de la natura i observar com evoluciona al llarg de l'any. Són els objectius principals d'un projecte perque ha iniciat l'a l'. L'actuació ha estat presentada aquest dilluns per l'alcalde de Manresa,; pel regidor de Ciutat Verda,, i per representants de l'equip directiu i de l'Els treballs d'enverdiment del pati escolar tenen un pressupost de 15.769 euros i consisteixen en la plantació nou(Fraxinus angustifolia) i sis(Tilia tomentosa) a la zona del pati de terra de davant el gimnàs, una extensa àrea sense ombra, i dues(Pyrus calleriana Chanticler) i dos(Prunus serrulata Kanzan) en una altra zona del pati.L'actuació preveu també la instal·lació deli la millora del sòl d'alguns dels arbres que ja hi ha plantats al pati i tenen problemes per créixer, perforant uns cilindres al seu voltant, buidant-los de la terra existent i. La direcció de l'Escola Puigberenguer, amb la col·laboració de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA), preveu completar els treballs amb la plantació d'al voltant dels arbres.Aquest projecte va néixer la tardor de l'any 2021 del treball i la voluntat conjunta de laper impulsar progressivament millores de jardineria destinades als infants, un dels grups més vulnerables als efectes de les onades de calor i que més valoren el, i de la direcció i l'AFA de l'Escola Puigberenguer, especialment arran de la pandèmia, d'avançar en la línia de repensar els patits escolars i fer-los espais més agradables.Aquesta iniciativa és un pas més per donar resposta també a les demandes de la proposició aprovada per unanimitat en el ple municipal de l'Ajuntament de Manresa del setembre passat –amb el suport de 27 centres escolars, associacions de famílies (AFA) i entitats de la ciutat- per convertir elsen àrees de protecció de la salut de la infància i que aposta, entre altres accions, per revegetar els patis escolars amb arbrat i plantes que proporcionin ombra, frescor i color a aquests espais per tal que millorin la qualitat de l'aire i esmorteeixin el soroll.Davant de l'interès d'altres escoles de la ciutat en aquest projecte per enverdir els patis escolars, la Regidoria de Ciutat Verda ha inclòs una partida específica de 50.000 euros en el pressupost per a l'any 2023. Properament, amb la participació de la, es valoraran al llarg de l'any les propostes que facin arribar els centres escolars i s'estudiaran quins els són els patis escolars que més els convé aquestes millores per aplicar-les durant l'hivern del 2023-24.Després de l'actuació a l'escola Puigberenguer, pròximament està prevista també una plantada d'arbres a l'En el marc d'aquesta línia de treball, el novembre passat, l'Ajuntament de Manresa va iniciar un projecte per enverdir els entorns escolars, que va consistir en la plantació d'una cinquantena d'escocells propers a les escoles Bages i Ítaca . L'objectiu d'aquesta iniciativa és que l'alumnat s'ocupi tant de les plantes seves com de les que hi ha a l'espai públic. Aquesta iniciativa pretén fomentar la corresponsabilitat dels joves en la cura de l'espai públic i contribuir a educar l'alumnat en nocions bàsiques d'horticultura i en la importància de les zones verdes en els espais urbans, pel seu valor ecològic i social.