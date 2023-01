El CN Manresa rep el 21è Premi Simeó Selga en una gala plena de somriures i solidaritat

Elha estat de celebració. Aquest dissabte va lliurar el 21èalpel projecte, que vol apropar els esports d'aigua a infants en situació de vulnerabilitat. Va ser en el decurs de la, una lluïda vetllada que va tenir com a escenari el Teatredei que va combinar solidaritat i humor.La gala es va iniciar amb la intervenció del president del Rotary Club de Manresa-Bages,, que va felicitar l'entitat guanyadora, i la de l'alcalde de Manresa,, que va posar en valor la tasca de(1914 - 2010), manresà a qui es dedica el certamen per la seva intensa activitat en molt diversos àmbits, entre els quals la pediatria, la pedagogia, la dinamització social i cultural i la política.L'encarregada de lliurar el premi, dotat amb 6.000 euros, va ser, governadora del districte al qual pertany el Rotary Club de Manresa-Bages. Van recollir-lo, membre de la Junta del Club Natació Manresa i impulsora del projecte Cap nen/a sense nedar, i, presidenta del Club Natació Manresa.Segons van explicar, l'objectiu del projecte guardonat és facilitar que infants del centre obertdeque no hi tenen accés puguin realitzar esports d'aigua. Des de la base, aprenent a nedar, i fins i tot podent optar a la pràctica esportiva de competició. En aquest sentit, la intenció és que l'aigua deixi de ser un risc per passar a ser un espai de joc, diversió i noves oportunitats per a la igualtat i la inclusió social. També van destacar que enguany el Club Natació Manresa compleix el 90è aniversari.L'actor, molt conegut per la seva participació en el programa Polònia dei per la seva trajectòria professional de més de 25 anys als escenaris, va posar el punt d'humor a la vetllada. Va oferir Ara més, un espectacle amb música en directe que va encadenar un munt d'històries de diferents personatges i que va arrencar constantment el somriure del públic assistent.Aquesta ha estat la 21a edició del Premi Simeó Selga del Rotary Club de Manresa-Bages, que té per objectiu guardonar els millors projectes d'interès social impulsats per entitats i associacions bagenques d'interès social i sense ànim de lucre. Patrocinada per la Fundació "la Caixa", la Gala Simeó Selga ha estat una realitat gràcies a la col·laboració de diverses empreses del territori, a més de l'