Salvador Illa acompanyarà Ferran Verdejo en la seva presentació com a alcaldable de Cardona

Aquest dijous 12 de gener a les 7 de la tarda aldeacompanyarà el reelegit alcaldable pel. en l'acte de presentació pública de la seva candidatura.El candidat socialista, que també és el portaveu dels socialistes al, repetirà per segona vegada com a candidat del municipi bagenc, després d'encapçalar la llista socialista a les eleccions municipals del 2019.Verdejo també estarà acompanyat de diferents càrrecs institucionals i orgànics del partit així com dels candidats socialistes de laque assistiran a l'acte de presentació.Els socialistes esperen superar elen les passades eleccions municipals per optar a l'alcaldia de Cardona. L'objectiu del PSC a Cardona "passa per trencar l'actual majoria d'".Amb el lema És el moment de Cardona els socialistes de Cardona volen remarcar la importància d'aquestes eleccions municipals per al municipi "en un moment vital per al seu".