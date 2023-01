La Cambra farà aquest any missions empresarials a Japó, Mèxic i Brasil

Larependrà amb força l'activitat internacional aquest any 2023, amb l'organització de tres missions empresarials que tindran com a països de destinació el. L'objectiu és ajudar les empreses catalanes que vulguin obrir-hi mercats, fent una prospecció inicial per identificar els possibles clients, elaborant una agenda de contactes individualitzada i acompanyant-les durant el viatge i el seguiment posterior dels contactes fets. En el cas de Mèxic, serà el segon any consecutiu que la Cambra hi fa una missió.La missió a Japó es farà del 24 al 29 d'abril i, tot i que és de caràcter multisectorial, es vol posar el focus en el, que tenen un alt atractiu i moltes possibilitats de negoci al mercat japonès. Per aquest motiu, el dia 1 de febrer es farà unsobre les oportunitats de negoci del sector agroalimentari al Japó que compta amb la implicació de l'i el. El webinar tindrà com a ponent, consultora especialitzada en cultura de negocis i regulació de productes agroalimentaris al Japó, i serà una bona oportunitat per conèixer les claus a l'hora d'abordar l'de les empreses al Japó.Del 22 al 26 de maig tindrà lloc la missió empresarial a Mèxic, organitzada conjuntament amb l'oficina d'a Mèxic i que forma part del(PAI) de les Cambres per al 2023. Es tracta d'una, en relació a la forta diversificació i oportunitats de venda que ofereixen els mercats mexicans. Per donar a conèixer la missió i les oportunitats del mercat mexicà a les empreses, el dia 2 de març es farà unsobre el país amb la directora de l'oficina d'ACCIÓ. De cara a mitjans de 2023, s'està treballant en l'organització d'una sessió sobre les oportunitats de negoci alen el marc del programa, i que posiciona a Mèxic com a porta d'entrada als Estats Units d'Amèrica.La darrera missió de l'any tindrà com a destinació el Brasil i es farà del 18 al 22 de setembre del 2023. També forma part delde les Cambres i compta amb la col·laboració de l'oficina d'ACCIÓ a Brasil. Tant Mèxic com Brasil estan en negociacions amb laper consolidar un tractat de lliure comerç, pel que posicionar-se en aquests països és una molt bona oportunitat per a les empreses catalanes, que es veuran beneficiades per aquest tractat. La missió, que tot i ser multisectorial vol orientar-se a empreses deld'àmbits com l'o la, es presentarà el dia 27 d'abril amb un webinar amb el director de l'oficina d'ACCIÓ a Sao Paulo.