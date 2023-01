El femení de l'Avinent Manresa, subcampió absolut de Catalunya

Resultats femenins

- 60 metres llisos, Laia Solà, 4a amb 7"86

- 200 metres llisos, Meritxell Pujol, 5a amb 25"94 -mmp-

- 400 metres llisos, Laura Pou, 1a amb 54"92, rècord absolut de l'entitat

- 800 metres llisos, Núria Tió, 5a amb 2'16"23

- 1.500 metres llisos, Marina Guerrero, 1a amb 4'45"04

- 3.000 metres llisos, Mercè Guerra, 2a amb 9'47"28 -mmp-

- 60 metres tanques, Anna Cabrera, 5a amb 9"12

- Altura, Ona Bonet, 2a amb 1,69m

- Perxa, Nerea Pérez, 2a amb 3,60m

- Llargada, Marta Gallo, 4a amb 5,34m

- Triple, Nora Taher, 4a amb 12,01m

- Pes, Ainhoa Martínez, 2a amb 13,19m

- Relleus 4x400, Núria Tió, Xènia Pubill, Meritxell Tarrago i Laura Bou, 2nes amb 3'51"54

Resultats masculins

- 60 metres llisos, Arnau Roig, 6è amb 7"20

- 200 metres llisos, Biel Cirujeda, 6è amb 22"80

- 400 metres llisos, David Pérez, 4rt amb 49"43 -mmp-

- 800 metres llisos, Oriol Verges, 7è amb 1'58"12 -mmp-

- 1.500 metres llisos, Nil Frias, 8è amb 4'22"83

- 3.000 metres llisos, Jofre Roca, 7è amb 9'10"73

- 60 metres tanques, Biel Díaz, 4rt amb 8"31

- Altura, Eloi Mateo, 8è amb 1,70m

- Perxa, Ricard Clemente, 2on amb 4,80m

- Llargada, Jan Díaz, 4rt amb 6,92m

- Triple, Gerard Acin, 6è amb 13,58m -mmp-

- Pes, Sergi Cabezon, 5è amb 14"20 -mmp-

- Relles 4x400, Arnau Rovira, Adrià Garcia, Biel Cirujeda i David Pérez, 5ens amb 3'24"08

Les dues formacions absolutes de l'han fet una molt bona actuació aquest diumenge en elque s'ha disputat a la Pista Coberta de Catalunya, a. L'equip femení s'ha proclamat subcampió de Catalunya, i la formació masculina ha assolit el seu millor resultat del segle, la cinquena posició.Laha estat: FC Barcelona 96 punts, Avinent Manresa, 78, AA Catalunya 63, Aldahra Lleida UA 58, Cornellà At. 57, L'Hositalet Atletisme 54, CA Tarragona 40, i CA Igualada 22. Baixa de categoria l'equip anoienc.Laha estat: FC Barcelona 83 punts, Cornellà At. 81, L'Hospitalet Atletisme 69, AA Catalunya 67, Avinent Manresa 45, Barcelona Atletisme 44, CA Igualada 40, i Aldahra Lleida UA 38. Baixa de categoria l'equip lleidatà.A nivell inidividual, en l'apartat femení, cal destacar les victòries assolides per la quatrecentista, amb rècord absolut de l'entitat i de la competició amb un temps de 54"92, i el triomf de la banyolinaen uns tàctics 1.500mll amb 4'45"04.En categoria maculina, cal destacar que l'equip manresà ha estat format majoritariament per atletes sub20. Capitanejats pel saltador, 2n en perxa, han sabut lluitar en cadascuna de les proves assolint elXXI.