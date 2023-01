Pedro Martínez: «La nostra situació no és còmoda»

Porfirio Fisac fa una valoració semblant a la de Pedro Martínez

, tècnic del, ha situat en la diferència en l'encert entre els dos equips la clau que ha marcat el partit en que el Casademont Saragossa s'ha endut la victòria . L'entrenador de l'equip manresà ha dividit el partit amb dues parts. El tram final de la primera part ja no ha agradat a Martínez que a la sala de premsa ha lamentat que "". Al tercer quart ha seguit la mateixa dinàmica al mateix temps que "". Tot i tornar a ficar-se al partit en unes accions de cor durant el període definitiu això no ha estat suficient.El Baxi Manresa té per endavant un difícil calendari. Martínez prefereix no mirar-lo massa tot i que admet que serà complicat canviar la dinàmica del seu equip. "", ha asseverat.El tècnic visitant,, ha fet una valoració gairebé calcada a la del seu homòleg però des de la. Un dels fets que Fisac ha valorat és "no haver tingut una diferència alarmant" en la seva contra. Després d'un primer quart de domini manresà a la segona "i hem dominat el rebot". Al final, "els tirs ens han entrat a nosaltres".