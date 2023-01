El Baxi Manresa es complica molt la vida (65‑72)

La bona sortida i el clar domini delfins al minut 25 no ha estat definitiu. Elha fet una feina de formigueta i poc a poc ha anat reduint distàncies fins a avançar-se al marcador. Els intents del quadre local per revertir-ho no han estat suficients. Malgrat el cor de, els visitants han gestionat molt millor el tram final i s'han endut una victòria molt important a la zona baixa de la classificació. El Baxi Manresa queda molt tocat però fora del descens.El cinc inicial del Baxi Manresa l'han format, Juan Pablo Vaulet i. El Casademont Saragossa ha sortit amb Chris Wright, Justinian Jessup, Howard Saint-Roos, Christian Mekowulu i Tryggvi Hlinasson. Els bagencs han començat dominant el marcador gràcies a l'encert exterior i el domini del rebot defensiu (11-3, minut 3). El Baxi Manresa ha transformatque ha intentat. La taca negra eren les tres personals que ha comès Sagnia ràpidament i que l'han enviat a la banqueta.ha començat amb unes rotacions que han confirmat la tendència del partit. Pel cantó aragonès ha entrat al parquet. El jove jugador s'ha presentat alamb tres cistelles a prop del cèrcol. La renda local ha estat sempre còmode i ha arribat als deu punts a l'acabar el primer quart (25-15).El Baxi Manresa ha seguit dominant al començar els segons deu minuts. El Casademont Saragossa era incapaç d'anotar i els rebots en defensa sempre queien en mans d'algun jugador bagenc. Amb una mica d'encert ofensiu l'equip de Pedro Martinez hagués pogut crear un(30-18, minut 15). Aquest trencament no ha estat possible. Malgrat això, l'equip manresà no ha vist en cap moment que el seu rival s'acostés de forma perillosa. La renda mai no ha baixat dels deu punts. A la mitja part, eren tretze els punts que separaven els dos equips (40-27).Als bagencs els ha costat agafar el ritme ala segona part. Per primer cop en molts minuts el Casademont Saragossa baixava dels deu punts de diferència (42-35, minut 23). Mara tornava a fer mal a prop de l'anella. Una cistella des de la mitja distància de Geben no ha aturat la reacció visitant. Un triple desituava el 44-40 al marcador i feia que Pedro Martínez demanés temps mort. Devin Robinson ha assumit pes en atac. Dues personals forçades pel nord-americà han acabat amb quatre punts que eren pur oxigen al bàndol local.també ha aparegut en un altre moment complicat. Però la tendència havia canviat. En gran part, gràcies a Simanic. Una mala passada deha estat interceptada per Santi Yusta que, culminant una contra, ha posat el seu equip per primer cop al davant (53-54, minut 30).Els primers minuts del quart definitiu han estat d'espessor per als dos equips. Passats els primers tres minuts el parcial era de 0-1. Quan se'n portaven gairebé cinc ja era de 0-5. El partit s'estava escapant del. Pedro Martínez tornava a intervenir. Pérez sumava els primer punts locals des de la línia de tres. Robinson estava atent i capturava un rebot per sumar dos punts i posar el seu equip a només dos punts amb quatre minuts exactes per jugar. El Baxi Manresa havia salvat un match ball. Però aquesta reacció no s'ha consolidat. La millor gestió del Casademont Saragossa dels minuts finals i el seu encert exterior els ha donat la victòria davant uns bagencs que ja han jugat els darrers minuts a la desesperada. El 65-72 és una les aspiracions del Baxi Manresa d'escapar de la zona baixa. Com a mínim, l'average general el deixa fora del descens.Incidències: Daniel Hirrezuelo, Vicente Bultó i Vicente Martínez Silla han xiulat el partit.han estat els jugadors descartats per Pedro Martínez. Diversos jugadors de la dècada dels 80 han presenciat el partit des de la llotja. Els 137 punts anotats entre els dos equips s'han transformat en 2.055 euros a benefici del