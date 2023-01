Mor als 76 anys l'antic superior de la Cova de Manresa Lluís Magriñà

Aquest diumenge ha mort als 76 anys, que va ser superior de ladedes de 2015 fins el mes de maig de l'any passat, segons han informat fonts del. Elva patir un accident domèstic en, i no s'ha pogut recuperar. El propi Santuari l'aquest diumenge al migdia, i properament donarà a conèixer la data del seu funeral.Lluís Magriñà, nascut ael 1946, va entrar a lael 1964 i va ser ordenat sacerdot el 1976. Era llicenciat eni va estudiara la, als Estats Units d'Amèrica. Es va dedicar sobretot al món de l'ajuda humanitària i de la cooperació per al desenvolupament.Després de cinc anys al, va fundar i va dirigir durant 15 anys l'. Més endavant, des de l'any 2000 fins al 2007 va dirigir el, tasca que el va portar a viatjar per tot el món, visitant els projectes d'aquesta entitat i avaluant les necessitats més urgents per atendre. Va ser consultor deldelEn el camp de l'educació, durant 4 anys va ser delegat d'educació dels. Va fundar, la xarxa que reuneix els col·legis de la Companyia de Jesús a Catalunya. Des del 15 de juny del 2008 fins al juny del 2014 va serA principis de 2015 es va traslladar a la comunitat de la Cova Sant Ignasi de Manresa per incorporar-se a la feina de l'equip de la Cova i preparar-se per agafar el relleu de, fer que es va produir l'abril d'aquell any. Va ser superior de la Cova durant set anys fins a maig de 2022, quan va ser substituït per