Les cases rurals a la Catalunya Central aconsegueixen un 100% d'ocupació durant el Cap d'Any

Plena ocupació a l'Alta Anoia

Lesa lahan penjat el cartell de complet durant el. Ali el, les reserves pertambé han estat bones, arribant al 90%, mentre que a l'han fet el ple. El sector subratlla que tenen una clientela molt fidel i que són dies on es busca poder compartir un espai amb la família o un grup d'amics. Enguany, amb la pandèmia més controlada, han notat un repunt i per Cap d'Any no han pogut atendre tota la demanda perquè ja ho tenien ple. Segons el president de l', "molta gent repeteix i el boca-orella funciona molt bé". La prova és que ja tenen client que han fet reserva per tornar l'hivern que ve per aquestes dates.Les cases rurals del Berguedà fa un balanç positiu d'aquest Nadal. La mitjana d'ocupació durant el Cap d'Any ha sigut del 100% com és habitual per aquestes dates mentre que per Nadal, ha sigut fins i tot millor que abans de la pandèmia, arribant al 90%. El president de l', ho matisa dient que, malgrat aquests bons resultats, durant elles reserves van ser un pèl més baixes que altres anys i que, per tant, el balanç final del desembre serà similar al d'abans de la pandèmia. "Vam passar d'un 80% a un 60% i potser van venir per Nadal, però tampoc ho sabem atribuir a gaires causes", afegeix. Pel que fa al perfil, la majoria són de Catalunya i de l'àmbit metropolità i el nivell de fidelització és d'un 50%, amb clients que ja han vingut altres anys.Una situació molt similar és la que s'ha viscut als establiments del Solsonès, amb un Nadal al 90% i un Cap d'Any amb plena ocupació. "Hi ha hagut fins i tot més demanda que altres anys per Cap d'Any", explica la presidenta de l'. Per contra, el pont de la Constitució també va costar molt més d'omplir perquè eren molts dies, seguint la tendència dels últims anys. El perfil dels visitants era molt heterogeni, des de grup d'amics, passant per famílies grans o també de parelles amb fills. Tots, a més, procedents de diferents punts de Catalunya.On han penjat el cartell de reserves completes és a les cases rurals de l'Alta Anoia. El president de l'Associació per al Desenvolupament de l'Alta Anoia, Ramon Bosch, afirma que hi ha hagut peticions d'allotjament queper l'alta demanda. "Les cases ja estaven plenes, són dies molt assenyalats", explica. Elés el de grups familiars de diferents punts de Catalunya. Conscients que és difícil trobar allotjament per aquests dies, alguns ja han fet reserva per Nadal o Cap d'Any de l'any vinent. Segons Bosch, "molta gent repeteix i el boca-orella també funciona molt bé".Pel que fa a les reserves a l', l'ocupació ha estat força alta, destacant el 70% la nit de Nadal a l'i a les. La resta de dies, la mitjana s'ha situat entorn del 50%. En relació amb els visitants, el balanç del 2022 és d'1,6 milions de persones i durant les festes de Nadal hi ha hagut una "afluència important", segons el director de comunicació de l'abadia,. Les xifres, però, encara no estan al nivell del 2019, que va ser un "molt bon any". "La tendència és bona, si es recupera el turisme a la ciutat de Barcelona, principalment. Esperem que tot vagi en aquesta línia", remarca.