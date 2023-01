Victòria d'infart del Covisa Manresa contra l'Industrias B (6‑5)

RÀDIO MANRESA I TARGETA TARONJA

-Victòria Manresa 6-5.

-3,5" pel final de partit. -@ClubManresaFS treu corner.

-Gol del Covisa davant Industries Santa Coloma.

-revisió si dintre de temps, o no.

-Gol vàlid.

Fitxa tècnica

- Covisa Manresa: Cella, Santa, Iker, Aaron i Terri; Lavado, Cols, Noguera, Manu, Riba i Aran.

- Industrias B: Robert, Mati, Niel·lo, Adbe i Adri; Joan, Victor, Ruben, Nestor, Aitor, Marc i Marco.

- Àrbitres: Hugo Pérez i Guillem Alonso

- Gols: 1-0 Lavado 4', 1-1 Adri 9', 1-2 Mati 10', 2-2 Noguera 11', 3-2 Terri 16', 4-2 Lavado 27', 4-3 Abde 34', 4-4 Marco 36', 5-4 Aaron 38', 5-5 Abde 39', 6-5 Terri 40'



Falten 3 segons i mig per acabar el partit contra l', i elté un córner a favor. El resultat és d'empat a 5. Centra tancat, el porter fa un mal rebuig,xuta al pit del porter i li torna a caure als peus, torna a xutar entre un niu de cames, l'empenyi la pilota entra a porteria. Es desferma la. L'àrbitre es dirigeix a taula. Pregunta i repregunta. El gol s'ha fet dins del temps. Nova victòria manresana, laEl Covisa Manresa i l'Industrias B han protagonitzat un partit intens amb diverses. Els manresans tornaven de l'amb la voluntat de mantenir la ratxa de victòries a la lliga i reforçar la seva candidatura a la part alta de la classificació,. I a fe que ho han aconseguit, ja que elaconseguit els manté en la tercera posició, però a 6 punts de distància de quedar fora d'aquestes primeres quartes places després de la derrota delEl Covisa Manresa ha sortit a la pista amb més ganes i ja al minut 4marcava el primer gol local després d'un rebuig del porter. Un minut després el porter visitant abandonava la pista lesionat. Però als minuts 9 i 10, l'Industrias capgirava el marcador amb gols d'. L'alegria visitant duraria poc. Al minut 11,empataba el partit i al 16 eraqui tornava a posar els locals per davant en el marcador.A la represa, els desortien amb més força però amb falta de punteria. Tant és així, que eren els manresans els que marcaven al minut 27, amb un nou gol de Lavado a passada de, que jugava el seu primer partit a l'equip de. El domini de la pilota dels visitants, però, no trigaria a donar els seus rèdits. Al minut 34 marcavai al 36 ho feia, per tornar a situar les taules al marcador.Borja Burgos ordenava joc dei l'aposta li donava resultat de seguida.anotava al minut 38 el cinquè després d'una gran jugada de Lavado. Industrias copiava la tàctica manresana i, jugant també amb porter-jugador, Abde empatava al 39. D'aquesta manera s'arribava a un corner favorable als manresans a falta de 3 segons i mig que acabaria desfermant l'eufòria al