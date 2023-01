Els dos equips màster de l'Avinent Manresa fan podi al Campionat de Catalunya

Resultats masculins

- 60 metres llisos, David Díaz, 4rt amb 8"19

- 200 metres llisos, Amadeu Pintó, 2on amb 26"57

400 metres llisos, Sergi Martínez, 3er amb 55"64

- 800 metres llisos, Francisco J. Argudo, 3er amb 2'13"58

- 1.500 metres llisos, Sancho ayala, 1er amb 4'32"74

- 3.000 metres llisos, Sancho Ayala, 1er amb 9'26"33

- Altura, Salvador Amella, 2on amb 1,56m

- Perxa, Jordi Lladó, 4rt amb 3,51m

- Llargada, Ricard Torres, 10è amb 5,20m

- Triple, salvador Amella, 5è amb 10,64m

- Pes, Carles Peig, 9è amb 9,08m

- Relleus 4x200m, Marc Vallbona, Marc Romero, David Díaz i Sergi Martínez, 3ers amb 1'44"60

Resultats femenins

- 60 metres llisos, Maria Rosa Busquets, 3a amb 10"38

- 200 metres llisos, Elisabet Majó, 5a amb 29"57

- 400 metres llisos, Maite Marzo, 1a amb 1'06"83

- 800 metres llisos, Manela Martínez, 1a amb 3'14"64

- 1.500 metres llisos, Sara Bertran, 6a amb 5'40"05

- 3.000 metres llisos, Sandra Martínez, 8a amb 11'43"56

- Llargada, Sara Bertran, 9a emb 2,22m

- Pes, Loudes Rossinyol, 1a amb 8,73m

- Relleus 4x200m. Maria Rosa Busquets, Elisabet Majó, Maite Marzo i Lídia Pons, 2nes amb 2'08"03

Les dues formacions màster de l'han pujat al podi en elque s'ha disputat aquest dissabte a la Pista Coberta deLaho ha fet com a subcampiona de Catalunya i elha pujat al tercer esglaó del podi català desprès de dur a terme la que ha estat la seva millor actuació dels darrers anys.La classificació final ha estat, en categoria masculina:(128 punts),(118), Avinent Manresa (108) Barcelona Atletisme (103), JA Sabadell (101), Unió Colomenca Atletisme (95), CA Tarragona (70), CE Universitari (68), Cornellà Atlètic (61), CA Granollers (52), GA Lluissos de Mataró (47), CA Parets (35).En categoria femenina, la classificació final ha estat:(67 punts), Avinent Manresa (57),(54), GA Lluissos de Mataró (49), CA Granollers (46), Cornellà Atlètic (46), JA Sabadell (43), CA Tarragona (41), CA Parets (24).Individualment, a nivell masculí cal una menció especial per al solsoní, que ha sumat vint-i quatre punts per a l'equip al guanyar en els dues proves en que ha pres part. S'ha imposat en els 3.000m llisos amb 9'26"33, i noranta minuts més tard, en el 1.500m llisos amb 4'32"74.També ha estat important l'actuació del saltador, que ha aportat disset punts, gràcies als onze punts en el concurs d'altura (1,56m), i a la cinquena posició en el concurs de triple salt (10,64m).En l'apartat femení, l'equip ha lluitat des del primer moment per ser un cop més en el podi, i així ha estat, proclamant-se subcampió de Catalunya. Cal esmentar les victòries deen 400mll, 800mll i en pes, respectivament.