Elsde l'han anunciat la rescissió de contracte de l'ala-pivotnomés tres dies abans que aquest contracte es convertís en garantit. Acabada la pretemporada el nigerià ja va ser enviat alsde laon ha fet unes mitjanes de 17,6 punts i 11,3 rebots. Amb els Sacramento Kings només ha jugat dos partits i ha sumat dos punts. Moneke va ser un dels jugadors més cobejats del mercat després de la històrica temporada deli va acceptar el repte de jugar a la millor lliga del món. Un cop fora de l'NBA caldrà veure quin serà el futur més proper de Moneke, tot i que el catxet del nigerià fa gairebé impossible un retorn alva ser una altra peça important per al Baxi Manresa. El club manresà va fer un esforç important per retenir-lo però Thomasson va decidir canviar d'aires i acceptar una suculenta oferta delde. A Rússia va perdre galons i el club dirigit perva anunciar a finals d'any el seu comiat. Va sonar per reforçar elperò finalment va acceptar l'oferta delgrec.va ser un dels poc jugadors que el Baxi Manresa va inscriure al dret de tempteig. D'aquesta forma, el club bagenc es garantia els drets a l'del pivot gironí. Sima va marxar a Itàlia i es va enrolar a les files del. A la ciutat dels canals ha quedat relegat a la tercera opció en la rotació de pivots. L'exManresa veuria amb bons ulls un canvi d'aires i l'el voldria com a substitut del lesionat. Si el club andalús el vol haurà d'arribar a un acord econòmic amb el Baxi Manresa.va ser el darrer jugador en abandonar la nau manresana. Elgrec, un habitual de les competicions europees, va ser el destí d'un base que va connectar de seguida amb el Nou Congost que el va acollir com a. El base francès continua sent un jugador amb amenaça exterior. El seu millor partit va ser contra elisraelià a l'Eurocup. Aquell dia va anotar 21 punts.estava protagonitzant bones actuacions amb el. El nord-americà era un jugador important als esquemes dei ha estat titular en vuit dels nou partits en què ha estat disponible. Maye es va trencar parcialment el tendó rotulià de la cama dreta contra eli el període de baixa és d'entre dos i tres mesos. Fins llavors, les seves mitjanes eren de 11,4 punts i 7,3 rebots.Després de Moneke, Ismael Bako és qui va trobar un equip de més nivell. El pivot belga va signar contracte amb lai està jugant l'. Si bé no és titular, Bako és un jugador que compta per a. La seva millor actuació va ser al Wizink Center contra el. 16 punts i 4 rebots van significar un 22 de valoració. Bako també tenir bones actuacions contra