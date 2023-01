El Baxi Manresa juga un partit clau de la zona baixa

Elviurà contra el(diumenge, 17.00h. Movistar Deportes) un nou duel entre equips de la zona baixa. Bagencs i aragoneses es troben igualats amb tres victòries cada equip. Només el bàsquet average general situa els de Porfirio Fisac per davant dels de. No serà un partit decisiu en cap cas. Després d'aquesta jornada encara quedaran dinou jornades per acabar la fase regular de la Lliga Endesa. Però qui surti victoriós delsortirà reforçat. Un triomf del Baxi Manresa consolidaria la millora efectuada per l'equip bagenc les darreres setmanes. L'exigent partit que el Baxi Manresa va jugar a Santiago de Compostel·la ha deixat seqüeles físiques a l'equip manresà. Sense especificar noms, Pedro Martínez ha comentat que "hi ha. A veure si tenim sort i diumenge estan tots bé".L'entrenador del Baxi Manresa preveu un partit igualat. "Ells han millorat molt amb el canvi d'entrenador. Especialment, en defensa.i tenen jugadors molt grans per dins. Per tant, hem d'estar preparats per donar una bona resposta en l'aspecte físic.Tot i l'ensopegada a la pista della millora del Baxi Manresa les darreres jornades és notòria. Aquesta passa endavant ha coincidit amb l'arribada a l'equip de. Tots dos van protagonitzar una excel·lent actuació individual a Galícia. Però també se'n va beneficiar el joc col·lectiu. Un exemple n'és. Després d'unes jornades en què el nombre d'assistències repartides pel base de l'Hospitalet va disminuir, a Fontes do Sar en va repartir onze.El Casademont Saragossa també s'ha mogut al mercat i recentment ha incorporat. El base serbi ha arribat al club aragonès setmanes després queen marxés per tornar al Nou Congost. Jovic es va lesionar fa pocs dies i la seva presència aquest diumenge és incerta. Qui és segur que no hi serà és. Una fractura a la mà esquerra el deixarà fora de les pistes durant tres mesos. Però el jugador que més impacte ha tingut a nivell mediàtic és. Es tracta d'un pivot de només 17 anys i una alçada de 2,17 metres. Mara és considerat el jugador amb més projecció del bàsquet espanyol dels darrers temps.Tot i la mala situació a la classificació, el Casademont Saragossa ha mostrat la seva perillositat. El conjunt dirigit en aquests moments perva sumar la seva primera victòria contra elquan encara estava dirigit per. També va ser capaç de plantar cara alal Palau Blaugrana. A la darrera jornada, el Casademont Saragossa, com el Baxi Manresa, també va caure a la pròrroga.Daniel Hirrezuelo, Vicente Bultó i Vicente Martínez Silla són elsdesignats per xiular el partit.