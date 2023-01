Gerard Farrés queda tercer a la sisena etapa del Dakar, però baixa una posició a la general

El manresàha completat una molt bona sisena etapa al Dakar , entre Ha'Il i Riyadh, en què ha finalitzat tercer de la categoria, a 5'04" del polonès, que s'ha imposat en el parcial. Malgrat aquesta tercera posició, els temps de la resta de vehicles han portat el pilot de l'equipa la cinquena posició de la classificació general, un lloc per sota que dijous.Tot i la pèrdua d'aquesta plaça, els temps entre els pilots del capdavant i el del manresà s'han escurçat de manera que ara està a només 5'03" de la tercera posició, a 7'18" de la segona i a 27,35" del líder, mentre que una jornada abans es trobava a 8'24", 12'03" i 28'28" respectivament.Per la seva part, l'equip de, que té a les seves files el mecànic de Castellfollit del Boix,, ha acabat la sisena etapa deen segona posició, a 7'58" de l'equip encapçalat per. Amb aquest resultat, l'equip del bagenc es manté a la sisena posició, a 1h52'01" de l'equip encapçalat per, nou líder de la categoria.