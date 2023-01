La Cavalcada dels Reis de Manresa torna a la «normalitat» després de dos anys de Covid

Ladeha tornat a la normalitat després de dos anys afectada per les mesures anti-Covid i ha recuperat el, per les principals vies de la ciutat, amba la plaça Sant Domènec per arribar a peu, seguint elsi la banda de música, fins a l'Ajuntament, on han fet l'adoració al nen Jesús i han estat rebuts per l'alcaldeque els ha lliurat la clau màgica que obre totes les portes.La Cavalcada ha estrenat tres carrosses, la de, lai la de, ique ha seguit el seguici que anava a peu. A banda de les tres carrosses noves, també n'hi ha hagut dues del, completant la comitiva. També s'han recuperat. L'organització tenia previst llançar-ne 300 quilos, però també han estat els protagonistes quan elquan descavalcava degut a l'ímpetu de la quitxalla per aconseguir-ne. Després d'això, elshan baixat dels seus carruatges sense dolços per repartir.Malgrat un desplegament de voluntaris molt nombrós, amb pràcticament, i una comitiva formada per, la Cavalcada continua mostrant-se amb una sensible, de lluentor, més evident entre els adults que entre els menuts, que han tornat a omplir els carrers de presència i il·lusió.Unha acomiadat l'acte després que elss'hagin dirigit als infants des del balcó de l'Ajuntament.