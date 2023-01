Establiments i equipaments de Sant Fruitós de Bages seran punts lila

Diferents establiments comercials dei els equipaments de l'Ajuntament, la Biblioteca, i el Nexe-Espai de Cultura, esdevindran, punts informatius de referència per a la ciutadania en prevenció i sensibilització vers lesA dia d'avui, ja són dotze elsque s'han adherit a aquesta campanya, impulsada per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. Els establiments del municipi que estiguin interessats en participar-hi poden posar-se en contacte amb l'àrea d'Atenció a la Ciutadania del carrer Padró, sigui presencialment o trucant al 93 878 97 01.La iniciativa de crear una xarxa de punts liles té per objectiu crear i consolidar una xarxa orientada ales violències masclistes així com lluitar contra les, reforçant la detecció de les violències masclistes així com la informació dels recursos municipals disponibles.Els responsables dels establiments o equipaments adherits a la xarxa,per tal d'oferir-los eines per a poder realitzar un bon acompanyament i disposaran d'informació i recursos per informar i derivar, en cas que sigui necessari, els casos que detectin. Aquests establiments i equipaments comptaran amb un distintiu que els identifica i acredita comEn total són 24 municipis de la demarcació de Barcelona qui s'han adherit a aquesta iniciativa. Al Bages, Sant Fruitós de Bages,són els tres municipis que formen part d'aquesta iniciativa.