Els nous autobusos de Manresa duen portes fabricades per la bagenca Masats

Els sismés llargs de la nova flota elèctrica de Manresa , porten, cadascun d'ells, tres portes i una rampa elèctrica per a persones amb mobilitat reduïda que han estat fabricades per l'empresa deMasats., l'empresa fabricant dels autobusos, va encarregar a l'empresa bagenca els accessos als vehicles, amb el seu conjunt de mecanismes.Segons, és la primera vegada que la ciutat tindrà autobusos en què hi han participat amb la fabricació de les portes. Masats té instal·lades milers de portes, sobretot als mercats de, però mai Manresa no havia tingut portes fabricades per l'empresa bagenca fins ara.Són, una porta apertura a l'interior al davant, i dues portes lliscants cap a l'exterior a la porta central i del darrere. La rampa per a, també és elèctrica de Masats.