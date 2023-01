El conseller d'Educació visitarà el nou edifici de l'escola Pla del Puig de Sant Fruitós

El conseller d'Educació,, serà el dimecres 11 de gener aper a visitar el nou edifici de l', que va posar-se en funcionament amb l'inici del curs escolar.La visita institucional començarà a 1/4 de 2 del migdia a les dependències de l'Ajuntament on serà rebut per l'alcaldessa,, i el regidor d'Ensenyament,, i també per altres membres del consistori. La visita també comptarà amb la presència de la delegada del Govern a la Catalunya Central,, de la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central,, i de la cap del Gabinet del conseller,A les 2 del migdia la comitiva es traslladarà a l'escola on serà rebuda per la directora del centre,, així com per la resta de membres de l'equip directiu amb qui compartiran un dinar amb les direccions dels diferents centres educatius del municipi.A partir de 2/4 de 4 de la tarda, es realitzarà la descoberta d'una. L'acte finalitzarà amb una xocolatada i animació infantil per a totes les famílies.