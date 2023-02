«Si no t'ho treballes, sempre projectaràs la teva història en els teus fills»

. Reus, 1968. La petita de tres germans i l'única dona. "A casa no m'esperaven i això m'ha fet entendre moltes coses sobre qui soc". Als 6 anys es trasllada amb la família a viure a Barcelona: "Va ser una època una mica complicada”. Al 1976 s'instal·len a(on hi havia tant els avis materns com paterns) i s'hi queden. Amb 12 anys comença a fer de cangur i poc després es posa a estudiar: havia trobat la seva veritable passió; una passió que va portar-la a qüestionar-s'ho tot sempre des d'una mirada més amable cap a la. Des d'aquesta consciència, munta unai, uns anys més tard, una altra. Totes dues amb la idea d'anar més enllà i deAmb 29 anys pareix la seva, la Mar, i amb 32, dona a llum al Joan. "Elsem van revoltar i transformar". I és arran de tot el que va viure sentque va néixer la llavor del, "el meu tercer fill", que va començar a caminar el 2001. "No es pot parlar de criança si no se sosté, també, tot l'".són els pilars d'aquestque ha acompanyat centenars de famílies (i persones) amés pur. "Crec en la persona humana i en el potencial de percebre'ns i de veure el món des de la".- Completament. He tingut temporades complicades, fosques i intenses. He arribat a plorar molt, sí, però alhora tinc la sort de poder dir que he viscut moments de felicitat immensa. La vida m'ha permès experimentar i aprendre tant de la pena més profunda com de la felicitat més brillant i esclatant. I el millor de tot: sempre estimant i sentint-me estimada.- Donant ales a les meves inquietuds i despullant i abraçant biogràficament la criatura que vaig ser.- Hi ha una eina potentíssima que es diu biografia humana, que el que fa és endreçar, sense jutjar, tot el que ens va passar quan érem petits i l'impacte que va generar en nosaltres; un impacte que ens condiciona quan som grans, tot i que moltes vegades no n'acabem de ser conscients. A mi em va ajudar molt a netejar les ferides i a enamorar-me de mi. Al capdavall, tots necessitem que ens dignifiquin. I si no hem estat maternats, és molt difícil que ens estimem incondicionalment.Viure amb passió els altres, amb empatia, intentant cobrir les seves necessitats i ajudant i facilitant que assoleixin les seves capacitats. Jo, a les persones que acompanyo sempre els dic: “Estima't, cuida't i treballa't. I quan t'hagis enamorat de tu, si sents aquesta passió per la vida i tens ganes de donar a llum, fes-ho”. Per a mi, ser mare, maternar, comença en una mateixa. I per això vaig crear Fem Escola: per cuidar les mares i els pares perquè, després, elles i ells visquin l'experiència de l'embaràs i infantament amb totes les seves fases i peculiaritats, amb les seves llums i les seves ombres- Sí, moltes ho fem, però no hem d'oblidar que donar des de la carència, és inviable. Sant Agustí deia: "Doneu-me unes altres mares i us donaré un altre món”. A partir de la dona neix tot: nosaltres concebem, gestem, parim, criem... L'infant serà a partir de la primera relació que tingui, ja sigui amb la mare o amb l'element maternant que s'escaigui. A partir d'aquí, es generarà tota la resta. Quan naixem som amor pur i ens entreguem a uns pares en un context històric, social i cultural concret. Depenent de com aquests ens tractin, serem, igual que ells van ser a partir de com els van tractar.- Si ens ho treballem, no. I treballar-nos-ho vol dir, per començar, prendre consciència i entendre -que no justificar- per què som com som i per què actuem com actuem, i, sobretot, per què qui ens va portar en aquest món és com és i actua com actua. Només ets adult quan pots mirar els ulls dels teus pares, veure'ls com uns iguals, abraçar el seu bagatge que en definitiva és el teu, i prendre'n consciència per poder ser responsable de la teva vida pròpia.- Biològicament, sí. Tot i que he avançat i après molt, encara estic fent camí.- De petita, en més d'una ocasió, jo m'havia sentit una càrrega, a casa. ¿Què podria haver fet, al cap dels anys, amb aquella sensació? Se m'acudeixen dues opcions: tenir rancúnia i culpabilitzar els meus pares o procurar d'entendre el per què de la seva actitud.- Doncs sí. No hem d'oblidar que tothom reprodueix la seva pròpia història fins que n'és conscient. En aquest sentit, conèixer la infantesa que van tenir tant la meva mare com el meu pare, va ser clau per comprendre'm i comprendre'ls.- Tots dos van néixer en un context de guerra, amb la solitud, les pors i els silencis que comporta i que marquen profundament.- Podríem dir que tot va començar quan varen néixer la Mar i el Joan. La dualitat entre l'alegria immensa que sentia i l'entrega que significava, em va costar d'assimilar, bàsicament perquè costa molt donar el que no has rebut. I és aquí on vaig entendre que cal alimentar-se d'amor per donar amor. Però en aquell moment jo no tenia les eines i no trobava cap espai fora de casa on poder compartir el que vivia, i això a vegades em feia sentir sola. De la consciència d'una necessitat pròpia i d'una necessitat com a mare, va sorgir-ne l'espurna del Fem escola.- Sí! I m'omple de joia. La meva fita ha estat crear un espai a on escoltar, afluixar i apoderar la matern/paternitat i donar respostes, eines i recursos a les famílies. Sempre dic que voldria ser una nena als braços dels pares i mares que he acompanyat.- El primer que faig és atendre la mare i el pare: els escolto en el pre part, en el part i en el postpart, i els demano com se senten, com estan vivint tot el procés... Sempre des del màxim respecte. És una qüestió d'humilitat i d'entendre que no hi ha veritats absolutes, sinó que el que hi ha són vivències absolutes. Al llarg dels anys que fa que em dedico això, puc corroborar que la majoria de coses relacionades amb "maternopaternitat” s'arreglen quan s'incideix en l'emoció.- Quan la mare i el pare poden expressar sentint-se atesos, continguts i segurs, estan en disposició d'atendre el seu bebè des de l'amor incondicional que aquest mereix. Si cuidem els infants, no fem res més que donar valor a l'ésser humà.