Xiula arribarà diumenge al Kursaal acompanyat d'una orquestra de corda

La sala gran delacollirà aquest diumenge, 8 de gener a les 6 de la tarda, el concert del grupque torna aamb Descontrol Orquestral, dins la programació delAquest és l'últim espectacle que ha fet Xiula per presentar el disc Descontrol MParental. Amb una, Xiula torna a l'escenari del Kursaal amb un espectacle refinat i terapèutic que emocionarà grans i petits, amb tota l'artilleria tècnica perquè el públic gaudeixi d'una experiència immersiva i del sentit de l'humor més tronat.Aquest cop, el viatge serà a través de diferents moments de la criança, d'instants familiars ineludibles amb la intenció que tothom s'hi pugui sentir reflectit. Com sempre a través deamb el públic, els Xiula treballaran des de la seva oficina MP amb les vivències i les emocions del públic generant un espai de reflexió per a tota la família.La banda liderada per, estarà acompanyada per una orquestra de corda formada per Maria Roca, Aleix Puig, Xavi Alòs, Laia Besalduch, Sara Balasch, Miquel Còrdova, Imma Lluch, Amaia Ruano, Tais Costa i Oriol Martí.Lesper veure Xiula tenen un preu de 20 euros (15 euros per a menors de 12 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet