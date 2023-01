El Covisa Manresa torna a la competició rebent l'Industrias B al Pujolet

Eltorna a la competició després del parèntesi nadalenc rebent l'dissabte a les 6 de la tarda al pavelló del. L'Industrias porta una acceptable temporada tot i que fa tres jornades que no coneix la victòria.Lluny del pavelló Nou deha jugat set partits amb dues victòries, (Eivissa i Picassent), tres empats (Barceloneta, Mataró i Hospitalet) i dues derrotes (Cerdanyola i Natació Sabadell).En canvi, a casa seva de també set partits jugats, s'ha imposat en quatre ocasions amb un empat i dues derrotes. A un partit per finalitzar la primera volta, suma 22 punts essent. Molta igualtat entre els dos equips en l'apartat de gols. Industrias n'ha fet 60 i rebut 41 mentre els manresans en tenen 57 a favor i 43 en contra.El Covisa Manresa ha patit inconvenients durant la setmana pel que tindrà diverses baixes per al partit.pateix un trencament al recte del quàdriceps,un esquinç al turmell iper una postoperació d'un un transplantament capil·lar al que va ser sotmès en aquest període sense lliga però que no li dona temps arribar al partit per precaució medica. Aquestes tres baixes s'afegeixen a la del porterque té un partit de sanció del partit contra el Natació Sabadell. Qui entrarà a la convocatòria serà. L'exjugador del Barça, Peñiscola i Viña Albali Valdepeñas farà el seu debut amb l'equip de las seva ciutat. Amb l'actual plantilla de 14 jugadors,podria convocar algun jugador juvenil.Els manresans estan en una privilegiada situació classificatòria. El tercer lloc a la taula amb 27 punts a només quatre punts del líderi a tan sols un del segon,, es el lloc que ocupa l'equip del Pujolet a un partit per tancar la primera volta.