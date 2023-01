El PSC proposa que els actors de la Salut a Manresa s'integrin al projecte de la Fàbrica Nova

Elproposa que la, que ja treballen plegats en l'(IRIS-CC), s'integrin al projecte de laa través del nou institut d'investigació biomèdica i sanitària amb la voluntat d'atraure, a la vegada, altres actors que s'impliquin no només en l'intercanvi tecnològic "sinó també en el propi desenvolupament del projectei fent d'impulsors d'altres possibles interessats en participar i cercar recursos", segons ha explicat el portaveu del grup socialista a l'Ajuntament de Manresa,Aquest projecte podria situar-se a l'àmbit del projecte de la Fàbrica Nova, segons Valentí, "perquè ja té lesque el fan comú amb els objectius que persegueix la: tecnologia, recerca, i formació, o sigui, captació de talent per a projectes d'innovació en aquest cas en l'àmbit de la Salut".Valentí ha destacat que, segons les seves memòries, aquests tres agents més la UPC Manresa sumen 3.657 professionals, 8.929 estudiants i 50.551 pacients, que seria una veritable injecció dei d', a través de la investigació en Salut que poden sumar-se al projecte de la Fàbrica Nova."No és tracta sols d'una aportació de suma i integració de coneixement, sinó d'una aportació en inversió deper generar un cercle d'acumulació de capital inicialment manresà per començar a endegar elde la Fàbrica Nova, i que ajudaria alhora a cercar més recursos dins i fora de la ciutat, i davant les administracions públiques i d'altres privats", ha apuntat.El PSC raona que un pressupost inicial de més de 40 milions d'euros "requereix una implicació de múltiples actors institucionals". L’Ajuntament de Manresa està aportant importants recursos financers, amb més de 12 milions fins ara executats". Per això, Valentí assegura quede la ciutat i de fora "han de fer possible un veritableque faci realitat aquest gran projecte de ciutat, i també pel territori de la Catalunya Central".A més, després de l'aprovació als pressupostos de l'Estat d'una aportació de 10 milions, "ara cal que el-i les conselleries implicades: Universitats, Educació, i Empresa- facin el mateix a través dels seus pressupostos".