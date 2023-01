Pedro Martínez destaca el bon partit del seu equip i es queixa dels àrbitres

Moncho Fernández també ha vist un gran partit

, tècnic del, ha vist un bon partit per part dels dos equips que, òbviament, deixa més content al cantó vencedor. En aquest cas, el. Martínez ha destacat la valentia i la capacitat de recuperació dels dos conjunts quan tenien mals moments. "Nosaltres hem fet allò que volíem. Amb errors però amb més coses ben fetes que mal fetes", ha comentat l'entrenador de l'equip manresà.Del què Martínez no ha quedat satisfet ha estat de l'. "No han estat a l'alçada de l'enorme partit que s'ha vist", s'ha lamentat el tècnic del Baxi Manresa, que ha posat les personals com a exemple del què no li ha agradat. "Ells han tirat 46 tirs lliures. Nosaltres, 28. I guanyant de dos a poc del final hi ha hagut unaque no han xiulat per por a què els diguessin de tot. Han xiulat falta en defensa i amb aquells tirs lliures han empatat el partit.", s'ha queixat Martínez.Sobre l'actuació dels nous jugadors, el tècnic manresà no ha volgut valorar actuacions individuals.El tècnic local,, ha coincidit amb l'anàlisi del seu company de professió i creu que "el partit hagués pogut caure per qualsevol dels dos cantons". L'entrenador gallec ha vist el seu equip millor a la segona part que a la primera. La millora defensiva del seu equip els ha permès anar a una pròrroga "on hem estat millor".