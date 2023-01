El Baxi Manresa cau a la pròrroga contra l'Obradoiro (104‑99)

Aquella frase que diu que el bàsquet es pot decidir per petits detalls ha estat més certa que mai a. Elha lluitat fins al darrer segon de la pròrroga i ha tingut el partit contra ela les seves mans.han demostrat que poden ser els jugadors interiors que l'equip bagenc tan necessitava. Altres jugadors comtambé han ofert una bona imatge. La derrota no és mai una bona notícia. Però tot i el mal resultat, el Baxi Manresa ha fet un pas més en la construcció de l'equip. Diumenge, davant elhi ha un nou partit de vital importància.El Baxi Manresa ha tret d'inici un quintet composat per, Guillem Jou. Adam Waczynski,i Martinas Geben. Per part del Monbus Obradoiro han sortit Leo Westermann, Kassius Robertson, Thomas Scrubb, Àlex Suárez i Marek Blazevic. Els bagencs han començat amb molta determinació. La cistella inicial de Ferrari no ha pogut ser contrarestada per Blazevic que només ha transformat un tir lliure. Geben, Jou i Ferrari han sumat de tres en tres. Des dels 6,75 el lituà i l'italoamericà i amb un 2+1 el de Llagostera. La defensa del Baxi Manresa també aconseguia els seus objectius. D'aquesta forma els deassolien un bon avantatge (3-11, minut 4). Un triple de Robertson ha significat la real entrada del Monbus Obradoiro al partit. El jamaicà ha estat el gran protagonista dels primers deu minuts. Els gallecs han protagonitzat un parcial de 7-0 per igualar la situació. Un nou triple de Roberton posava els locals al davant per primer cop (15-14, minut 7). Una assistència de Dani Pérez aha significat el darrer avantatge per al Baxi Manresa al primer quart. El Monbús Obradoiro ha assolit fins a quatre punts al seu favor. Geben, en una bona acció, ha tancat el primer període (21-19).L'inici del segon quart ha estat un intercanvi de cops. Les accions d'un equip tenien la rèplica del rival. Fins que dos triples seguits deobrien una escletxa a favor dels locals i feien demanar minut a Pedro Martínez (32-26, minut 14). Eren moments complicats per al Baxi Manresa. Més quan l'exManresa Álvaro Muñoz aconseguia un 2+1 i donava una màxima renda al Monbús Obradoiro. Dani Pérez no volia que les distàncies augmentessin massa. Dos triples seguits del base posaven novament emoció.també ha aturat el partit (35-34, minut 17). Devin Robinson ha estat un altre jugador que ha estat important per al Baxi Manresa en aquest tram. L'ala-pivot nord-americà ha sumat sis punts seguits pe tornar a avançar els seus (39-41, minut 18). Els manresans ja no han deixat el comandament a la primera part.ha sumat els seus primers quatre punts per deixar un bon sabor de boca col·lectiu a l'equip de Pedro Martínez (42-49, descans).El bon partit de Geben ha tingut continuïtat a la primera jugada de la segona part. Els locals han recorregut al llançament de tres per no despenjar-se del partit.i Philip Scrubb acostaven el Monbús Obradoiro. Ara era el Baxi Manresa qui tenia problemes per anotar. Poc a poc la situació s'anava equilibrant. Fins que dos tirs lliures de Vicedo posaven l'empat al marcador (52-52, minut 23). El marcador també ha vist l'empat a 54 i 56. Vicedo seguia fent mal al Baxi Manresa. El madrileny ha canviat la dinàmica del partit. L'únic que no ha aconseguit és que el quadre bagenc es despengés del partit. Coincidint amb la marxa de Vicedo a la banqueta un parcial de 0-6 propiciava l'enèsim canvi de lideratge al partit. Pedro Martínezal demanar tir addicional després que Robinson fes una esmaixada. La sanció al seu tècnic no ha descentrat els jugadors manresans que han arribat al descens amb dos punts al seu favor (70-72).Els darrers deu minuts es presentaven apassionants. La mala notícia per al Baxi Manresa ha estat la quarta personal comesa per Geben. Robinson ha entrat al seu lloc. Una altra mala notícia per als bagencs ha estatamb més de sis minuts per acabar el partit. Els tirs lliures podien convertir-se en factor diferencial. Waczynski, poc lluït tota la nit, ha sumat vuit punts seguits que valien molt (80-86, minut 38). Geben ha tornat al parquet en uns moments en què reservar jugadors no hauria tingut sentit. El lituà mantenia el seu nivell i era capaç de superar els seus rivals. Robertson forçava una personal aquan llançava de tres. L'aler local ha estat encertat. A la següent jugada, Ferrari tornava la moneda en anotar un llançament de tres. No ha estat definitiu. Quatre punts dels gallecs situaven el marcador en un mínim 89-91 amb quaranta segons per endavant. Pedro Martínez ha reunit els seus jugadors per planejar l'atac. Waczynski hagués pogut decidir però el seu tir no ha entrat.ha rebut personal i ha empatat des del punt de personal. Quedaven disset segons i el tècnic del Baxi Manresa tornava a demanar temps mort. Pérez ha tingut el tir del triomf. La pilota ha picat al ferro i el partit ha anat a la pròrroga (91-91).El marcador no s'ha mogut al primer minut del temps extra. Al segon minut, el parcial ha estat de 2-2. Tots els punts des del 4,70. Un 3+1 de Robertson complicava les coses per al Baxi Manresa. En cap cas significava la capitulació. Els manresans han estat capaços d'a manca d'un minut i mig. Amb 100-99, Geben ha errat un llançament després d'un atac embolicat del seu equip. Philip Scrubb ha rebut falta i no ha perdonat. Waczynski tampoc ha trobat l'encert quan hagués forçat una segona pròrroga i Thomas Scrubb ha sentenciat. 104-99 en un partit que torna el Baxi Manresa en places de descens.Incidències: Emilio Pérez Pizarro, Alfonso Olivares i David Sánchez Benito han xiulat el partit. Han eliminat Guillem Jou.han estat els jugadors descartats al cantó bagenc.- Estadístiques del partit- Resultats i classificació