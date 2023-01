ManresaJove presenta la programació d'activitats d'Hivern 2023

L', a través dei amb el suport de diverses entitats de territori, presenta per aquest hivern una àmplia programació d'activitats i tallers de lleure adreçada al públic jove que tindrà lloc durant els mesos de gener a abril a l'i alA partir de la setmana que ve es proposen activitats deper procurar arribar al jovent amb interessos diversos. S'han programat tallers d'autoestima, creació digital, random dance, d'empoderament LGTBIQ+, prevenció de drogues, i molt més.L'espai(Espai Jove Joan Amades) acollirà diverses exposicions per potenciar al jovent artista del Bages. ExpressArt és un espai on es dona cabuda a diverses disciplines artístiques amb la intenció de servir de plataforma per al jovent des d'on donar-se a conèixer al públic que visita l'Oficina.També se suggereixen diferents activitats emmarcades dins la campanya. La campanya té com a objectiu combatre la pressió estètica i els trastorns de conducta alimentària. Està impulsada des de diverses regidories arran de la necessitat detectada d'abordar aquesta temàtica amb la població jove.Així mateix, es duran a terme diverses exposicions dinamitzades ambque s'oferiran als instituts sobre: tabac, alcohol i diversitat sexual i afectiva.El teatre per a persones joves tindrà també un especial protagonisme en la programació de Manresa amb obres i espectacles que es podran veure a la sala petita deli alPer més informació i inscripcions podeu contactar amb l'– Espai Jove Joan Amades al correu bages@oficinajove.cat , trucant al 93 877 13 60, per WhatsApp al 676 66 41 42.