Manresa rep prop de 200.000 euros per a l'Edifici Infants, la Muralla i la Casa de la Culla

El Departament dede la Generalitat de Catalunya ha concedit a l'tres subvencions, per valor de 185.967 euros, per a l'execució d' obres i projectes de restauració i conservació d'edificis de notable valor cultural, que es destinaran a la millora de l'estructura i dels terrats de l', a la conservació arqueològica, manteniment i millora de lade Manresa, sector sud – carrer Arbonés, i a l'elaboració delLa subvenció per a l'Edifici Infants és de 132.389 euros, xifra que equival al 50% del pressupost de la intervenció, d'un valor de 264.779 euros. Els treballs previstos preveuen solucionar les patologies estructurals que presenta l'edifici. Pel que fa a l'ajut per a la conservació arqueològica, manteniment i millora de la Muralla de Manresa, en el sector sud - carrer Arbonés, és d'un import de 34.678 euros, xifra que equival al 50% del pressupost del projecte, d'un valor total de 69.356 euros. Els treballs d'aquest tram de muralla -on estan ubicats els- tenen l'objectiu de dignificar l'entorn d'aquest edifici a partir d'obres de conservació, manteniment, neteja i millora urbana, per evitar-ne la progressiva degradació.I, pel que fa a la subvenció per a la redacció del Pla Director de la, és de 18.900 euros, xifra que equival al 70% de l'import total, de 27.000 euros. L'Ajuntament de Manresa encarregarà la redacció d'un Pla Director d'actuacions de consolidació i reforç estructural d'aquest edifici: els apartats que ha d'incloure aquest pla són la definició de les parts més antigues i elements de major interès patrimonial, la diagnosi estructural i constructiva de l'edifici i la detecció de patologies, la proposta d'usos i la proposta d'intervencions.D'altra banda, la Diputació de Barcelona ha concedit un ajut en forma de recurs tècnic per a la redacció del Pla Director per a la millora i manteniment de la Muralla de Manresa, en el sector sud – est, amb una aportació de 9.000 euros, xifra que equival al 50% de l'import total del cost del treball, valorat en 18.000 euros. La redacció d'aquest Pla Director té l'objectiu de fer una planificació acurada de com s'han d'abordar les tasques de consolidació i restauració del tram de, entre la plaça de la Reforma i el carrer Codinella.Les quatre subvencions han estat demanades des de les àrees de Cultura ide l'Ajuntament de Manresa i, en tots els casos, ha estat atorgat l'import màxim que es podia sol·licitar. És previst que totes les intervencions es puguin dur a terme aquest 2023.Els ajuts permetran dignificar elements rellevants del patrimoni manresà. L'Edifici Infants, obra modernista d', està declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). La Casa de la Culla és un(BCIN) i un exemple destacat de masia medieval. Pel que fa a la Muralla de Manresa, està declarada també Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).