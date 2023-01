Sant Joan farà un tram de la Cavalcada sense música per als infants amb autisme

Laded'enguany comptarà amb un petit gest solidari amb tots aquells infants que pateixen el(TEA). Durant un tram del recorregut, concretament a la plaça de l'Església, no hi haurà música a les carrosses. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu que els nens i nenes amb aquestes necessitats especials puguin gaudir també de l'arribada deal municipi.L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada,, explica que tot va sorgir "fa unes setmanes, quan pares i mares que tenen infants ambdel municipi van posar-se en contacte amb nosaltres per proposar diverses accions que puguin ser inclusives, com aquesta". Solernou assegura que "una de les idees era poder fer un tram sense música, per ajudar als nens i nenes amb aquesta necessitat a poder viure la màgia dels. Vam creure oportú posar en contacte a l'Associació de la Cavalcada de Reis amb les famílies, per tal de poder coordinar millor quina acció dur a terme". L'alcalde considera que "només es tracta d'un petit gest" i que l'objectiu és continuar duent a terme "accions per a fer de Sant Joan de Vilatorrada un municipi més inclusiu, amb les persones amb TEA i amb altres necessitats especials".Sant Joan de Vilatorrada ha viscut de dos dies decom a preludi de la cavalcada d'enguany. Els infants del municipi han fet un recorregut màgic al voltant del Mas Llobet per viure la màgia de Nadal i poder entregar la carta al, el missatger de Ses Majestats els Reis d'Orient.