ProManresa organitza aquest gener cursos de formació per a persones emprenedores

Cursos programats

Fiscalitat bàsica per a autònoms

Optimititza el teu perfil d'Instagram per a convertir visitants en seguidors

Dispara la teva visibilitat a Instagram creant reels i stories

L', a través de, ofereix aquest mes de gener diversos cursos adreçats aamb l'objectiu de millorar la seva formació i ampliar els recursos per poder consolidar la teva idea de negoci o fer créixer la teva empresa.Aquest mes la formació programada està adreçada especialment a donar a conèixer eli les obligacions comptables de les empreses i aprofitar molt més la gestió de la xarxa social d'per aconseguir més visibilitat i vendes. Les places són limitades i s'adjudicaran per ordre d'inscripció a l' adreça de ProManresa Dimarts 17 de gener i dijous 19 de gener de 9.30 h a 13.30 h (presencial)Formació adreçada a conèixer quins són els, directes i indirectes, que han de suportar els empresaris autònoms. Tenir clar el calendari fiscal i les obligacions comptables. Saber calcular i confeccionar les principals declaracions trimestrals i llibres comptables.Dimarts 24 de gener de 9.30 h a 13.30 h (presencial)Aquesta proposta formativa permetrà conèixer totes les funcionalitats que ofereix Instagram per a tenir el perfili treure-li el màxim profit possible. Es treballarà el disseny d'una biografia atractiva, crear contingut de manera estratègica, la importància de crear contingut cada dia, les estratègies efectives a Instagram i l'anàlisi completa d'un perfil en aquesta xarxa social.Dijous 26 de gener de 9.30 h a 13.30 h (presencial)Proposta formativa adreçada a donar a conèixer les diferents estratègies perde la teva marca a Instagram creant reels i stories. Es treballaran temàtiques diverses com el funcionament del nou algoritme, els diferents formats de reels, el kit d'eines per a preparar reels, la fórmula per a fer un reel viral, els diferents tipus d'stories, entre altres.Durant aquest mes de gener també hi ha la formació específica per a persones emprenedores: Comença a emprendre una setmana en format presencial i l'altra en línia (alternativament). Avalua la teva idea empresarial en línia, El pla d'empresa en línia i Finançament i ajuts per a persones emprenedores.El formulari d'inscripció és únic i en el mateix es poden marcar els diferents cursos o curs en els quals estigueu interessats i formalitzar la inscripció.