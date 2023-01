La Cavalcada de Reis de Sant Vicenç de Castellet repartirà la xifra rècord de 700 quilos de caramels

Recorregut sense aturades

repartirà la xifra rècord de 700 caramels per acompanyar laaquest dijous a la tarda. Ses Majestats entraran pel pont d'accés al municipi a 2/4 de 7 de la tarda en una comitiva que mobilitzarà unes 150 persones i que serà rebuda amb un espectacle de pirotècnia. La Cavalcada inclourà millores en algunes de les carrosses que seran més ecològiques en què se substituiran els antics generadors per noves bateries.El recorregut tindrà una durada de dues hores, resseguirà elsi es farà sense aturades. La comitiva passarà per la plaça de la Generalitat i el carrer Gran abans d'avançar cap als carrers Puigdollers, Rosa Sensat i l'entorn de l'Escola FEDAC. La Cavalcada arribarà fins a la zona de l'Institut i el carrer Pirineu abans d'enfilar el camí de tornada cap a la Plaça Clavé. Aquí, Ses Majestats rebran les claus de totes les llars del municipi per part de l'alcaldessai adreçaran unes paraules a tot el públic.La nit del 5 de gener és organitzada des de l'de Sant Vicenç de Castellet amb el suport de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.