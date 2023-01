Pressupost participatiu

Un "punt d'inflexió"

Negativa de Junts i abstenció del PSC

El ple de l'va aprovar, el passat dimarts en sessió extraordinària, elper a l'exercici. Ho va fer amb els vots a favor dels 7 regidors d'ERC; amb els, i amb l'El pressupost cardoní per a aquest any que tot jusnt encetem ascendeix a, una xifra que representa unrespecte els números de l'any passat, i gairebéen comparació amb el 2022. En concret, es preveu destinar un total de, dels quals 1,9 milions provenen dei, per tant, no suposaran cap despesa per al consistori.En paraules de la regidora d'Hisenda,, el pressuposts "posa el focus principal" en quatre "grans eixos". El primer, l', amb una partida "important" pel programa bàsic i l'avantprojecte de laper a la gent gran de la vila. També s'esmerçaran recursos econòmics (500.000 euros) eni en endreçar el polígon actual. La tercera pota del pressupost 2023 té com a protagonista la. Tal com exposa Sala, "destinarem 100.000 euros a millorar els carrers", així com també una partida "per tirar endavant el projecte de la novaque durà a terme la Diputació de Barcelona i que contemplarà un reordenament de l'espai de l'avinguda per fer-la més peatonal i accessible".En aquesta mateixa carpeta, s'invertiran 20.000 euros per a la realització deli 175.000 euros en la. Pel que fa als dels parcs infantils municipals, es contemplen 18.000 euros per a l'Finalment, els comptes de l'Ajuntament de Cardona recullen més de 100.000 euros -a través del- per a l'adequació de tres habitatges més a les Colònies Arquers i laCal destacar, també, "les subvencions que s'han aconseguit" per a lesque se situaran a l'Escola Joan de Palà i al pavelló municipal, així com la instal·lació deal Parc Cultural de la Muntanya de Sal i a l'Escola Patrocini, que podran generar energia a l'escola així com al teatre municipal, a l'Ajuntament i al Camp de Vida Activa.Aquest any, el consistori també ha previst destinar 35.000 euros dels comptes municipals a fer realitat el projecte que la ciutadania va votar més massivament en el marc delde l'any passat. Es tracta de lade Cardona, així com de l'a la vila. L'Ajuntament avança que està a l'espera d'una "valoració tècnica" per saber "quins són els espais més requerits per actuar".L'alcalde del municipi,, remarca que aquest pressupost és "un punt d'inflexió" per a Cardona, "no només perquè són els més alts de les darreres tres legislatures, sinó perquè representa els" per al poble, com ho són el nou polígon, l'habitatge i la millora urbana, i la transformació energètica del municipi. El pressupost 2023, remarca el batlle, "enforteix les partides relacionades en l'atenció a les persones més vulnerables amb el reforç del Servei d'atenció domiciliària i la continuïtat de programa per fomentar l'"."El nostre objectiu és i ha estat sempre que. En aquest sentit, el govern municipal també es marca com a prioritat pels propers anys la nova Residència i Centre de Dia de Cardona", assegura., portaveu de, ja va anunciar que la seva formació votaria en contra del pressupost perquè, "és": "Només s'hi destinen 100.000 euros", va exclamar, tot recordant la "" que viu la vila en aquest sentit. Jané va acabar la seva intervenció posant en dubte les millores que l'equip de govern vol fer a l'Avinguda Rastrillo: "Són inversions culturalment necessàries però que no faran venir més gent", va sentenciar.Pel que fa al, el seu portaveu,, va abstenir-se a l'hora de votar. Ho va argumentar justificant que "es va tard en matèria d'habitatge" i que els esforços econòmics que es destinaran a revertir la situació de manca de llars, no són suficients. Així mateix, el regidor socialista va assegurar que, malgrat les desavinences, el seu és "", i és per això que "hem acordat algunes inversions que recullen el pressupost municipal que han de sermés enllà d'aquest 2023".