Afectacions a la mobilitat per la Cavalcada de Reis a Manresa i recomanacions als assistents

Afectacions a la mobilitat

L', a través d'un ban de l'alcalde,, i d'acord amb els serveis tècnics dede la ciutat, trasllada a la ciutadania una sèrie de recomanacions i consells per tal de prevenir possibles accidents i danys i garantir la màxima seguretat durant la celebració de la Cavalcada de Reis que tindrà lloc aquest dijous, 5 de gener, a partir de les 6 de la tarda Elsestan adreçats a l'organització de la Cavalcada i a les persones assistents a aquest esdeveniment, que enguany recupera el recorregut d'abans de la pandèmia, amb sortida al carrer Rubió i Ors i arribada a la plaça Major.Els consells de seguretat per alcontemplen recomanacions per abans i durant la celebració de l'esdeveniment, durant el pas de les carrosses i en cas d'emergència. Així mateix, ofereix recomanacions per als membres de l'organització amb l'objectiu d'uni evitar-ne ensurts, especialment amb els més menuts.La cavalcada arrencarà a les 6 de la tarda i preveu finalitzar a 2/4 de 9 del vespre, amb el unque tindrà la sortida al carrer Rubió i Ors, i continuarà per la Muralla Sant Francesc, Muralla Sant Domènec, Carrer d'Àngel Guimerà, Passeig Pere III (2n, 3r i 4t tram), Plaça Bonavista, Ctra. de Vic, Muralla del Carme, Pl. St. Domènec (descotxat i inici del recorregut a peu), C. Born (a peu), C. Sant Miquel (a peu), Arribada a plaça MajorEsde diversos trams dels carrers del recorregut, i a partir de les 6 de la tarda esels carrers per on discorrerà la Cavalcada, així com dels carrers amb accés a aquests vials del recorregut.El servei de transport públic urbàes veurà afectat en totes les línies del servei a excepció de la Línia 8 Perimetral - Estacions, de manera queper a utilitzar vies alternatives com l'avinguda de les Bases de Manresa i el carrer Barcelona o bé el Passeig del Riu i la Via Sant Ignasi. S'informarà de les afectacions a l'interior dels vehicles i a les parades del servei, per a més informació cal consultar el web de Bus Manresa La parada de bus de passeig Pere III - plaça Espanya usada pelsquedarà anul·lada a partir de les 6 de la tarda, de manera que els serveis utilitzaran l'com a parada propera al centre de la ciutat.