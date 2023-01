El Baxi Manresa enceta el nou any a la pista del Monbus Obradoiro

Elcomençarà el 2023 visitant el(dimecres, 20.30h. Movistar Deportes). El conjunt bagenc hi arriba després de la victòria contra el Bàsquet Girona el cap de setmana passat i havent sortit de la zona de descens. Es tracta d'una jornada important que pot suposar un canvi de dinàmica. Un hipotètic triomf podria permetre un salt a la classificació. La resta de rivals de la zona baixa tenen partits complicats. Elvisita, elrep el, els'enfrontarà ala Fontajau i eljuga ambAquesta jornada han estatels encarregats de valorar la prèvia del partit. L'aler polonès creu que el Baxi Manresa està millorant i que els nous fitxatges estant aportant coses positives a l'equip. Waczynski pensa que el Monbus Obradoiro és "un rival difícil" però faran els possibles per assolir la victòria. Serà un partit especial per al jugador de l'equip bagenc ja que ahi va viure les seves dues primeres temporades a la. "Serà sempre un lloc especial per a mi", ha dit el jugador exterior. Per a Waczynski una de les claus serà "la defensa".Jou ha explicat que l'equip "està concentrat en el partit de dimecres. Serà un partit complicat en un camp bastant difícil. Ells estant jugant bastant bé. Se senten forts jugant a casa.". El capità del Baxi Manresa destaca "el joc perimetral" del Monbus Obradoiro que ha incorporatEl Monbus Obradoiro és l'onzè classificat de la Lliga Endesa i dobla en victòries al Baxi Manresa., el tècnic que porta més temps en una mateixa banqueta amb un total de dotze temporades, compta amb jugadors que tenen una gran experiència. Els germans britànicssón el segon i tercer jugador que més minuts juguen de tota la competició. Però l'infortuni es va creuar en el camí dels gallecs.estava sent el seu millor jugador amb unes mitjanes de 17,2 punts i 6,6 rebots per partit que el catapultaven com a quart jugador més ben valorat de la temporada. El croat es va lesionar eli es perdrà bona part de la temporada. El Monbus Obradoiro li estava buscant substitut però s'està trobant amb dificultats per trobar un cinc de garanties.Fernández valora de forma molt positiva la trajectòria del seu equip fins a aquest moment però no vol aturar-se ja que la competició és molt llarga. El tècnic del Monbus Obradoiro no ha volgut analitzar la diferència de rendiment del Baxi Manresa de la temporada passada amb el d'aquesta temporada, però ha reconegut les dificultats dede la campanya passada i també ha esmentat la mala sort dels bagencs amb les lesions. Tot i això, Fernández espera trobar "un equip que. És l'equip que juga més ràpid de tota la lliga. També és l'equip que juga més possessions. Als primers set segons de possessió són els que fan més mal".Emilio Pérez Pizarro, Alfonso Olivares i David Sánchez Benito són elsdesignats per xiular el partit.