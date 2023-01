Consoliden dues façanes del Castell de Súria i s'obre el sobreabsis de l'església del Roser

Les obres de consolidació de dues façanes del(la de la vessant sud i la de l'oest) i d'obertura d'un nou pas al sobreabsis de l'han acabat aquests darrers dies. L'actuació ha permès avançar en la connectivitat d'aquests dos edificis emblemàtics del, millorar-ne la conservació i obrir el sobreabsis de l'església com a nou espai visitable. Les façanes on s'ha actuat estaven especialment afectades pel pas del temps. Els treballs han permès descobrir algunesque es trobaven amagades dins dels murs i que s'analitzaran per interpretar millor la història de la construcció del castell.L'obertura del sobreabsis de l'església permetrà ampliar l'espai visitable del, recuperat fa pocs anys, i connectar en el futur amb el campanar del temple. El resultat final "dignifica el conjunt del Clos del Castell i posa en valor el peculiar sistema constructiu que es va fer servir per construir el Castell amb la tècnica del paredat encofrat, una variant de les parets de tàpia on la terra era substituïda per pedra", segons detallen des de l'Ajuntament.La setmana passada va tenir lloc l'acte de recepció de les obres, amb la presència de la regidora de Cultura, Festes i Ensenyament,, i diferents responsables tècnics i administratius.Les obres s'han impulsat des de les àrees municipals d'Alcaldia i Cultura, amb la col·laboració delde la Diputació de Barcelona (SPAL). El pressupost de licitació ha estat de 229.006,85 euros, IVA inclòs. El finançament ha comptat amb ajuts de la Diputació i de la Generalitat. Els treballs han anat a càrrec de l'empresa, especialitzada en restauració patrimonial i sota la la direcció de l'arquitecta, de. La direcció d'execució ha estat d', de l'SPAL de la Diputació.