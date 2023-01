Cavalcada de Reis 2023 al Bages: recorreguts, horaris i totes les novetats

Cavalcada de Reis a Artés

Cavalcada de Reis a Avinyó

Cavalcada de Reis a Callús

Cavalcada de Reis a Cardona

Cavalcada de Reis a Castellbell i el Vilar

Cavalcada de Reis a Castellgalí

Cavalcada de Reis a Castellnou de Bages

Cavalcada de Reis al Pont de Vilomara i Rocafort

Cavalcada de Reis a Fonollosa

Cavalcada de Reis a Manresa

Cavalcada de Reis a Monistrol de Montserrat

Cavalcada de Reis a Mura

Cavalcada de Reis a Cavalcada de Reis a Navarcles

Cavalcada de Reis a Navàs

Cavalcada de Reis a Rajadell

Cavalcada de Reis a Sallent

Cavalcada de Reis a Sant Feliu Sasserra

Cavalcada de Reis a Sant Fruitós de Bages

Cavalcada de Reis a Sant Joan de Vilatorrada

Cavalcada de Reis a Sant Salvador de Guardiola

Cavalcada de Reis a Sant Vicenç de Castellet

Cavalcada de Reis a Santpedor

Cavalcada de Reis a Súria

La màgia deels permetrà ser alhora a tots els municipis deli del país per portar il·lusió i regals a tots els infants que s'hagin portat bé i carbó als que no.Els pobles del Bages rebran a Ses Majestats de diverses maneres segons les tradicions de cada municipi. En alguns llocs seran rebuts per les autoritats locals, en altres recorreran els carrers del municipi amb la, en uns llocs arribaran més d'hora i en altres punts més tard.La Cavalcada de Reis d'arribarà a les 6 de la tarda des del Pont de Cabrianes pel polígon, continuarà per la carretera de Rocafort, on descavalcaran i on els Reis aniran a peu fins a la plaça de l'Església, on faa parada, i després va cap a l'Ajuntament, des d'on tiren carmels. Des de l'Ajuntament arribarà al Parc de Can Crusellas on els Reis d'Orient rebran les claus i es dirigiran als assistents. Com a punt final hi haurà castell de focs.A les 7 de la tarda, Ses Majestats els Reis Mags d'Orient arribaran aper la carretera del Muro i entraran al poble fins a la plaça Major on faran parada a l'Ajuntament. Tot seguit, repartiran els regals a la pista polivalent.La Cavalcada de Reis arribarà aa les 7 de la tarda per la carretera de Sant Mateu i el seu trajecte continuarà per la carretera de Cardona, passeig Anselm Clavé, carrers Jacint Verdaguer, Dupont, Sant Sadurní, Puigbó, de nou carretera de Cardona i carrer Dupont, carrers Manresa, Diputació, Font i finalitzarà al Casal del Poble després de tornar a passar pel passeig Anselm Clavé.Els Reis d'Orient arribaran a la Coromina a 3/4 de 6 de la tarda i adoraran el nen Jesús a l'església de Sant Ramon. Tot seguit continuaran cap aon arribaran, per l'avinguda del Rastrillo, a 2/4 de 8 del vespre. La cavalcada estarà amenitzada per la Banda de Música de Cardona amb la col·laboració de l'Escola de Música Musicant., a 1/4 de 7 de la tarda, la comitiva de Ses Majestats els Reis d'Orient iniciaran el seu recorregut al Burés amb el tradicional castell de focs. Hi haurà parades al Casino Burés, a l'església Sant Antoni Maria Claret i a l'aparcament de la Bauma.A les 6 de la tarda la Cavalcada dels Reis d'Orient sortirà del Raval de Can Font i després de fer un recorregut per, finalitzarà al Pavelló Esportiu. Un cop finalitzada, hi haurà berenar per a tothom.La rebuda dels Reis d'Orient serà a la plaça de l'Església del Nucli històric dea les 7 de la tarda. La comitiva arribarà a cavall i repartiran els regals als nens. A més, hi haurà coca i xocolata.La Cavalcada de Reis sortirà a les 6 de la tarda del Pont Vell i després de fer un recorregut pel, finalitzarà a la plaça de l'Ajuntament. A banda, a 2/4 de 8 del vespre, els Reis d'Orient seran aEls Reis d'Orient arribaran alhora, gràcies a la seva màgia, a les 6 de la tarda tant al davant de l'Ajuntament de, com a la pista deLa Cavalcada desortirà a les 6 de la tarda des de la Muralla Sant Francesc, i passarà per Muralla Sant Domènec, carrer Guimerà, Crist Rei, Passeig Pere III (pel mig del passeig), plaça Onze de Setembre, Passeig Pere III (lateral dret), plaça Bonavista, carretera de Vic, Muralla del Carme i plaça Sant Domènec. A partir d'aquí, les figures principals de la cavalcada fara recorregut a peu pel carrer del Born, la plana de l'Om i el carrer Sant Miquel fins arribar a la Plaça Major. Més informació aquí Els Reis d'Orient arribaran aa les 6 de la tarda al pàrquing del Cremallera. Després de l'atenció dels Reis als nens començarà la Cavalcada que passarà pels carrers Júlia Fuchs, Manresa, Sant Pere, Font Gran, barri Balmes i barri l'Altra Banda.Els actes previs a la Cavalcada dels Reis acomençaran a les 5 de la tarda a la plaça Àngel Guimerà amb el Palot dels desitjos. A 2/4 de 6 ho haurà el Gran Brogit, i a les 6 començarà la Cavalcada pròpiament dita. A les 8 del vespre, el poble celebrarà el Sopar del pastoret.rebrà els Reis d'Orient amb fanalets a la plaça de la Vila a les 6 de la tarda, i a partir d'aquí començarà la Cavalcada pels carrers del municipi.A les 7 de la tarda la Cavalcada de Reis farà la seva entrada aper la carretera de Berga i realitzarà un acte a la plaça de l'Església. Posteriorment, farà recorregut pels carrers del poble. Enguany, s'iniciarà un nou recorregut que canviarà anualment per tal d'arribar a tothom.Els Reis d'Orient visitaranel mateix Dia de Reis, 6 de gener, d'11 del matí a 1 del migdia, a la Sala.La Cavalcada de Reis desortirà a les 6 de la tarda del Pont d'Otger, i passarà pels carrers Torres amat, Bisbe Valls, Àngel Guimerà, plaça Anselm Clavé, carrers Sant Víctor, de nou Bisbe Valls, plaça de la Pau, carrer del Cos, Camp de la Bota i finalitzarà a la Fàbrica Vella.Els Reis d'Orient arribaran aa les 6 de la tarda per la carretera d'Oristà i des d'aquí recorreran el poble. El poble té previst rebre'ls amb fanalets.La comitiva reial sortirà de l'avinguda de les Brucardes dea partir de 2/4 de 7 de la tarda en direcció a la plaça Alfred Figueras, per continuar el seu recorregut pel municipi fins al Cobert de la Màquina de Batre. A la haima hi haurà coca, xocolata i altres queviures.La Cavalcada de Reis des'iniciarà al Mas Llobet a les 6 de la tarda. El recorregut incorporarà com a novetat la recuperació del carrer Tarragona com a via de pas del seguici de Ses Majestats. Els parlaments institucionals i el lliurament de la clau que obre les portes de totes les cases del municipi es realitzarà a la plaça Major, al voltant de 2/4 de 8 del vespre.La Cavalcada desortirà a les 6 de la tarda de la Masia del Calvet i continuarà pel carrer Pau Casals, plaça del Pi, carrer Graell, carrer de Sant Salvador, carrers de la Llum, carrer Miquel Martí i Pol, carrer Santiago Rossinyol, avinguda de la Generalitat, carrer de la creu i carrer de Dalt. En arribar a l'Ajuntament Vell, la rua continuarà pel carrer Major, carrer de les Alzines i carrer de la Moreneta fins arribar al Pavelló d'Esports sobre les 7 de la tarda. Al final hi haurà castell de focs, lliurament de la clau per part de l'alcaldessa i els infants que vulguin podran saludar els Reis.La comitiva reial començarà el seu recorregut a 2/4 de 7 de la tarda al pont d'accés a, enfilarà l'avinguda Secretari Canal, els carrers Gran, Barcelona, Sant Joan, Soler i Puigdollers, Rosa Sensat, Plaça Catalunya i tornarà cap a l'avinguda Secretari Canal i el carrer Eduardo Peña. El recorregut continuarà cap al carrer Sant Joan de Dalt (Parc de la Mare), Bisbe Perelló, Pirineu, Eduardo Peña, avinguda Secretari Canal, carrer Creixell, mentre que l'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient a la plaça Clavé està fixada a 2/4 de 9 del vespre. En aquest espai, es farà la tradicional recepció dels Reis i els infants podran pujar un instant a l'escenari per saludar Melcior, Gaspar i Baltasar.Els Reis d'Orient arribaran aa les 6 de la tarda a la plaça de l'Església on rebran les claus del poble. El recorregut passarà pel carrer Ample, Santa anna, plaça de la Font, Passeig, muralla de Manresa, Timbaler del Bruc, Monjo, Bages, Verge de Juncadella, i Roger de Flor fins arriban a Cal Llovet on es farà el lliurament de regals.L'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient aserà a les 5 de la tarda a la zona del pont de Salipota. A 2/4 de 6 es farà l'espectacle de benvinguda a Ses Majestats a la plaça de Sant Joan. A les 6 de la tarda començarà la Cavalcada Reial pels carrers del municipi, i a partir de les 7 està prevista l'arribada a l'església, on hi haurà xocolatada.