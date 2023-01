El PSC proposa el Kursaal per salvar la representació del «Misteri de la Llum»

Elproposa que, en cas de no poder-se celebrar a l'església del Carme, la representació deles traslladi alo ala fi de mantenir una obra que "tot i no ser secular", molts manresans "sentim com a una part consolidada i substancial de la", segons ha raonat el seu portaveunEn un comunicat, Valentí lamenta la "" delper mantenir la representació del Misteri de la Llum, l'acte que "després de l', és el que segueixen més manresans de la Festa de la Llum". Vista la resposta a la seva pregunta al final del passat ple de desembre, els socialistes consideren que la negativa del Bisbat a continuar celebrant la representació al Carme "sembla que ja".Valentí tampoc entén com no es poden buscar alternatives per fer una assegurança sobre els. "Si l'Ajuntament no el pot contractar perquè no és un acte seu, segur que ho pot fer l'o, fins i tot buscant, algun particular que vulgui col·laborar de forma filantròpica", ha assegurat.Per als socialistes, qualsevol altra proposta, com l'ampliació de la representació de l'acte de la Concòrdia, que es va fer el 2022 a l'exterior a causa de les restriccions per la pandèmia, o qualsevol altra fórmula de les que van exposar des del govern en el ple, "amb el format que es feia a l'interior del Carme".Valentí reconeix que per a la representació de 2023 "no hi ha temps perquè l'obra requereix de", però s'ha compromès a, "amb el canvi de govern".