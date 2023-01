Artés commemora la diada del 2 de Gener posant en valor la Revolta dels Burots

ha commemorat aquesta diada del 2 de Gener el 106è aniversari de laposant-la en valor davant les dificultats actuals per revoltar-se davant les injustícies, l'explotació i la pèrdua de poder adquisitiu.Els actes delhan començat al matí amb lai han continuat a la tarda amb una xerrada de l'escriptor i filòsof, que també ha presentat el seu nou llibre Tècnica i Totalitarisme: Digitalització, deshumanització i els anells de poder global.Pigem ha posat sobre la taula la Revolta dels Burots de 1917, quan Artés s'aixecava davant del cobrament d'un impost que suposava un 20% dede la classe treballadora. L'escriptor ha contraposat aquesta revolta amb lade revoltar-se contra una situació similar actual de pèrdua de poder adquisitiu.El seu llibre Tècnica i Totalitarisme: Digitalització, deshumanització i els anells de poder global dona alguna de les claus de perquè actualment éscom a societat i analitza com és d'indispensable organitzar-se en, no tant dependents de la digitalització i la tecnocràcia, per