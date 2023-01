Es dispara l'indicador de partícules en aire a Manresa amb el reinici de les cremes agrícoles

Ja es poden cremar restes vegetals sense cap autorització excepcional

L'indicador de lesen aire () a l'de la plaça Espanya des'ha disparat coincidint amb l'aixecament de la prohibició per feralsque ha entrat en vigor aquest dilluns. Aquest augment de l'indicador de PM10 s'ha notat, a la pràctica, amb unaque s'ha pogut notar a la major part de la ciutat i d'altres municipis de la comarca.L'indicador PM10 d'aquest dilluns a les 8 del vespre era de, superant la franja deen la quantitat de partícules en suspensió segons el barem del departament dede la Generalitat. Aquest valor, a Manresa, no acostuma a superar gaire elsen període d'hivern normal o deen les dates més assenyalades de les festes de Nadal. Com a exemple, el passat 24 de desembre el valor es trobava en 14 µg/m3 també a les 8 del vespre, i el 31 de desembre, en 24 µg/m3, a la mateixa hora.L'indicador PM10 de les estacions mediambientals mesura les partícules sòlides o líquides dedisperses a l'atmosfera i que tinguin un diàmetre d'entre 2,5 i 10 µm (mil·lèssimes de mil·límetre). Generalment, el 77,9% de les partícules que mesura el PM10 procedeixen de la. Laen generen un 7,6% i elun 6,5%. En condicions normals, les cremes agrícoles suposen només un 3,7% de l'origen d'aquestes partícules, però l'aixecament de la prohibició després de mesos d'espera ha fet disparar l'indicador.Les petites i microexplotacions ja poden cremar des d'aquest dilluns restes vegetals. Amb l'aprovació de la Llei 30/2022, el 24 de desembre, es modifica l'article 27.3 de la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a unadel govern espanyol, que només permetia cremar residus vegetals amb caràcter excepcional i amb la corresponent autorització individual. Així, queden exemptes d'aquesta obligació les explotacions agràries de menys de 50 treballadors o que generen menys de 10 milions d'euros anuals de negoci, és a dir. A partir d'ara, només hauran de comunicar quan vulguin cremar restes vegetals entre el 15 d'octubre i el 15 de març.La majoria d'explotacions agràries catalanes tornen al procediment habitual de comunicació de cremes de restes vegetals (que anava) i que només requeria unaper poder tirar endavant amb l'eliminació de les restes. En aquest sentit, poden presentar el formulari de comunicació en format digital a través de l'apartat de tràmits del, de manera presencial a les oficines comarcals de la conselleria -tal com ja es feia abans de l'entrada en vigor de la Llei 7/2022-, i a partir de l’11 de gener, també es podrà tramitar a través dels ajuntaments que donin aquest servei.