La Cavalcada de Reis estrenarà tres noves carrosses i inclourà coreografies pels carrers de Manresa

Arribada dels Reis a la plaça Major

Entitats col·laboradores de la Cavalcada de Reis 2023

El príncep Assuan recull les cartes als Reis fins dimecres

Ladeestrenaràaquest dijous, la de regals, la carbonera i la de l'Hereu i la Pubilla, que han costat uns 17.600 euros, i excepte els torxers, tota la resta de la comitiva que va a peu ballarà de principi a fi de l'itinerari, segons han explicat aquest dilluns en roda de premsa la regidora de Cultura i Festes,, i la responsable de l'àrea de Cultura de l'Agrupació Cultural del Bages,També han explicat que enguany es llançarani que el príncep Assuan, que aquests dies ja és a la Plaça Major , donarà més de 1.500 piruletes. El pressupost destinat a la cavalcada d'enguany és de 18.000 euros i inclou també el campament deli les actuacions musicals que l'acompanyen.Manresa rebrà aquest dijous elsamb tots els honors després de dos anys de rebudes alternatives a causa de la pandèmia. La cavalcada de la ciutat recupera el recorregut d'abans de la pandèmia, que s'havia estrenat el 2016. Començarà a les 6 de la tarda a la Muralla Sant Francesc, amb la participació de més de 500 persones i un total de 12 carrosses, que inclouen les dels tres Reis i la del Príncep Assuan, que seran les úniques que llançaran caramels. S'estrenaran tres carrosses noves i n'hi haurà dues del. Completaran tota una comitiva d'espectacle, llum, màgia i color que omplirà de festa els carrers de Manresa. Les carrosses del pacman, el parxís i el vaixell es quedaran a les cotxeres sense sortir.La cavalcada, organitzada per l'i l', tindrà com cada any una durada aproximada entre dues hores i dues hores i mitja. Des del 2015 passa pel carrer Guimerà, enlloc del primer tram del Passeig, i repeteix eliniciat el 2016 per part de les principals figures: el Carter Reial, les tres carteres, l'Hereu i la Pubilla, l'Àngel, els tres Reis d'Orient i les respectives comitives. Obriran el pas elsi la banda de músicaEld'aquestes figures es fa davant del pas de vianants dei el públic les pot acompanyar caminant per la plaça Sant Domènec, el carrer del Born, la Plana de l'Om i el carrer Sant Miquel, fins arribar a la plaça Major.Elserà el següent: Muralla Sant Francesc, Muralla Sant Domènec, carrer Guimerà, Crist Rei, Passeig Pere III (pel mig del passeig), plaça Onze de Setembre, Passeig Pere III (lateral dret), plaça Bonavista, carretera de Vic, Muralla del Carme i plaça Sant Domènec. A partir d'aquí, les figures principals de la cavalcada fan l'esmentat recorregut a peu fins arribar a la Plaça Major.Sobre la distribució de les, en primer lloc s'ubiquen les anomenades de fantasia, que acompanyen les carrosses principals. A continuació, venen la carrossa amb l'Hereu i la Publilla, la carrossa de l'Estel, l'Àngel, tot el grup que acompanya la carrossa del Príncep Assuan i la carrossa de les carteres, i, finalment, les carrosses dels tres Reis d'Orient, precedides dels respectius abanderats, torxers i patges. Tanquen la cavalcada elsCom a novetats, enguany tindran molt més protagonisme el dinamisme de lesque es fan al llarg del recorregut i s'estrenen tres carrosses noves, sobre unes grans plataformes, més altes i vistoses que les que substitueixen: La, amb joguines, paquets, llaminadures per als infants, en la qual ha col·laborati les diferents associacions de comerciants de la ciutat; la, una gran vagoneta amb una pila de carbó per aquells infants que no han fet bondat, i la de, amb unes escales que accedeixen als trons dels representants locals de les festes de Manresa.L'arribada a la plaça Major del Reis, l'Àngel i el Carter Reial i les respectives comitives, amb el recorregut a peu des de Sant Domènec, permet gaudir d'unaper a tots aquells infants que els vulguin saludar. A la plaça Major, els tres Reis faran l', escena en què col·labora el grup delde Manresa.Després de diverses representacions nadalenques i altres coreografies, els Reis pujaran a l'Ajuntament. Rebran la salutació de l'alcalde de Manresa,, en representació de la ciutat, que entregarà la clau màgica a Melcior, Gaspar i Baltasar perquè puguin deixar els regals a totes les cases. Un d'ells dirigirà unes paraules a tots els infants i públic present.Mentre els Reis són dins l'Ajuntament, la banda amenitzarà l'ambient de la plaça amb la seva música.La Cavalcada de Reis 2023 és organitzada per l'Agrupació Cultural del Bages i l'Ajuntament de Manresa.l'Associació de Veïns del Poble Nou, l'Associació Pessebre Vivent del Pont Llarg, Band Torrats, Xàldiga, el Casal Cultural Dansaires Manresans, el Grup Sardanista Dintre El Bosc, els Bombers, l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages i l'Escola de Dansa Julieta Soler. En les tasques de seguretat hi haurà la presència de Protecció Civil, Creu Roja Manresa, Mossos d'Esquadra i Policia Local.La cavalcadad'Accessoris Manresa (Suzuki), Cardoner Group, Elèctrica Garriga, Escola Joviat (des d'on es prepara tot el seguici de persones per iniciar el recorregut), Manresa + Comerç, l'UCC Caravaning Club del Bages i Viena.Enguany, la cavalcada comptarà amb el suport d'que aportarà tres vehicles a la rua, després que enguany Sala Motors ho hagi deixat de fer. La resta de vehicles seran aportats per altres empreses i particulars.Fins aquest dimecres, 4 de gener, el príncep Assuan estarà instal·lat cada tarda, de 2/4 de 6 de la tarda a les 8 del vespre, a la plaça Major per rebre les cartes reials de tots els infants de la ciutat. Assuan va arribar aquest diumenge a Manresa i ja va començar a recollir el mateix dia lesdels nens i nenes de la ciutat.L'estada del príncep Assuan a la plaça Major està amenitzada cada tarda per, de 6 a 8 de la tarda. Aniran a càrrec del Cor de l'Alumnat de l'Esclat, l'Aula de Sons dels Geganters de Manresa i el Cor jove de l'Escola Municipal de Música de Callús (avui 2 de gener); de l'Escola de Dansa de l'Esbart Manresà, l'Esclat Gospel Junior i Vardo Wagon (3 de gener) i de l'Escola de Dansa del Casal Cultural de Dansaires Manresanes (4 de gener). El mateix 4 de gener, també hi haurà concert de Reis amb Jordi Izquierdo (guitarra), Laia Boixadós (veu) i l'alumnat de Laiambda.